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O que é o PISA?

O Programme for International Student Assessment (PISA), desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), visa avaliar se os alunos de 15 anos (idade que corresponde ao final da escolaridade obrigatória, em muitos dos países participantes) estão preparados para enfrentarem os desafios da vida quotidiana.

Assim, o PISA foi concebido em 2000 para avaliar se os alunos conseguem mobilizar as suas competências de leitura, de matemática e de ciências na resolução de situações do dia a dia. O estudo avalia também a capacidade de resolução colaborativa de problemas, a literacia financeira e o pensamento criativo desses alunos.

O que diz o PISA 2025?

Esta é a maior edição de sempre do estudo, com mais de 760 mil alunos de 15 anos testados em 91 países e economias, representa cerca de 33 milhões de jovens e traz um retrato pouco animador da educação em Portugal, ainda que com alguns contrastes entre o desempenho académico, que continua a piorar, e o ambiente escolar, que os alunos avaliam de forma positiva.

Como evoluiu a Educação em Portugal?

Na primeira edição do PISA, em 2000, Portugal partiu de resultados fracos e abaixo da média da OCDE, foi melhorando de forma consistente ao longo de quinze anos, e atingiu o seu ponto mais alto em 2015, ano em que se tornou o único país da OCDE a apresentar uma melhoria significativa nos três domínios avaliados (leitura, matemática e ciências) e ficou, pela primeira vez, acima da média da organização nas três áreas, o que lhe valeu elogios internacionais.

Mas a partir daí a tendência inverteu-se por completo, e de forma mais acentuada do que na generalidade dos outros países. A OCDE é taxativa no relatório no que concerne a Portugal: os ganhos alcançados até 2015 foram "completamente revertidos" pelas perdas dos anos seguintes. Em matemática e leitura, os resultados portugueses de 2025 são hoje piores do que em 2006, sendo que, no caso da leitura, são mesmo piores do que em 2000. Em ciências, o desempenho continua acima do que era há vinte anos, mas está "significativamente" abaixo do nível atingido em 2015.

Traduzido em números

Se se comparar com a edição anterior (2022), os alunos portugueses desceram nas três áreas: a matemática caiu de 472 para 460 pontos (menos 12), a leitura caiu de 477 para 462 pontos (menos 15) e as ciências desceram ligeiramente, de 485 para 482 pontos (menos 3).

No ranking internacional, isto reflete-se numa descida de posições em matemática (do 29.º para o 31.º lugar) e em leitura (do 24.º para o 26.º lugar); apenas em ciências Portugal subiu um lugar, do 30.º para o 29.º, mas isso deveu-se sobretudo ao facto de a média dos outros países ter caído ainda mais do que a portuguesa, e não a uma melhoria real.

Se olharmos para o período mais alargado, entre 2015 e 2025, as perdas portuguesas foram de 32 pontos em matemática, 36 em leitura e 19 em ciências.

Como a OCDE estima que cada 20 pontos na escala PISA equivalem, mais coisa menos coisa, a um ano de aprendizagem, isto significa que os alunos portugueses de hoje sabem, em média, o equivalente a mais de ano e meio menos do que os seus colegas de há uma década, em matemática e leitura.

Portugal é o pior? Montenegro considera que resultados devem obrigar a uma "reflexão"

A queda não é exclusiva de Portugal, a OCDE regista o desempenho médio mais baixo de sempre entre os seus países-membros nas três áreas testadas, mas mesmo num contexto alargado Portugal destaca-se pela negativa por a sua descida ter sido mais acentuada do que a da generalidade dos outros sistemas educativos.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, considera que os resultados devem obrigar a uma "reflexão" sobre as decisões tomadas na Educação nos últimos anos. O primeiro-ministro evitou, contudo, atribuir responsabilidades individuais pelos resultados e elogiou a postura do antigo ministro da Educação João Costa, que reconheceu que algumas decisões tomadas durante o período em que esteve no Governo podem vir a ser alteradas.

Porquê tão mau?

A OCDE admite não ter uma resposta simples: a pandemia de covid-19 e o encerramento de escolas são frequentemente apontados como fatores relevantes, mas os relatórios sublinham que a tendência de queda já se vinha a desenhar antes da pandemia em muitos países, pelo que terão de existir outras explicações, porventura ligadas à digitalização, às alterações nos hábitos de leitura ou a mudanças mais profundas na relação dos jovens com a aprendizagem.

O que fazer para melhorar?

Para a criadora da metodologia EKUI, Celmira Macedo, a melhoria dos resultados do PISA passa por investir na educação pré-escolar, baseando-se, para tal, nas avaliações feitas pelas universidades da Beira Interior e Católica de Braga.

Denominado EKUI, trata-se de uma metodologia de aprendizagem multissensorial inclusiva que associa às letras do alfabeto, os seus sons e a forma de os produzir (alfabeto fonético), a língua gestual, os movimentos motores e o código Braille.

"O PISA mostra o problema aos 15 anos. Os estudos sobre a EKUI mostram-nos que estes resultados podem ser amenizados ou mitigados investindo a partir da Educação Pré-Escolar", afirma.

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