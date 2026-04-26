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A Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA, sigla em inglês) foi a criadora do chamado Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, que é um dos eventos mais simbólicos da política norte-americana. Mais do que uma gala social, trata-se de um encontro que reúne jornalistas acreditados na Casa Branca, membros da administração presidencial e o próprio presidente dos Estados Unidos.

A associação foi fundada a 25 de fevereiro de 1914 por jornalistas que cobriam a Casa Branca, numa altura em que circulava o rumor de que um comité do Congresso poderia passar a controlar a seleção dos jornalistas autorizados a assistir às conferências de imprensa do presidente Woodrow Wilson. Nasceu, assim, como uma forma de garantir autonomia da imprensa no acesso ao poder político. Ainda hoje, opera de forma independente da Casa Branca, sendo responsável pela gestão de credenciais, acesso ao presidente e condições de trabalho dos jornalistas.

O jantar anual da associação começou em 1921 e rapidamente se tornou uma tradição em Washington. A partir de 1924, com a presença do presidente Calvin Coolidge, passou a ser habitual o chefe de Estado dos EUA marcar presença no evento. Realiza-se tradicionalmente no último sábado de abril, no Washington Hilton, hotel luxuoso na capital norte-americana.

Ao longo das décadas, o evento evoluiu. Até 1962, o jantar era exclusivamente masculino, apesar de a Associação já incluir mulheres entre os seus membros. Essa regra mudou após pressão da jornalista Helen Thomas e a decisão do presidente John F. Kennedy de não comparecer enquanto a exclusão se mantivesse. A partir daí, o evento passou a ser mais representativo e inclusivo.

Na sua origem, o jantar tinha um caráter mais informal, com música entre pratos, filmes caseiros e atuações de artistas conhecidos. Contudo, a partir dos anos 1980, ganhou uma nova identidade: a do humor político. Desde então, o discurso principal passou a ser frequentemente feito por comediantes, que fazem sátira ao presidente, à administração e também à imprensa. O próprio presidente também discursa, normalmente com tom humorístico.

Apesar do ambiente leve, o evento já teve momentos de forte carga política e emocional. Em 1983, Ronald Reagan recusou usar o humor no seu discurso após um atentado em Beirute que vitimou cidadãos norte-americanos, optando por um tom mais sério e solene.

Em 1992, George H. W. Bush assistiu ao jantar ao lado do comediante Dana Carvey, conhecido pelas suas imitações do presidente no programa Saturday Night Live (SNL). O que começou como uma caricatura tornou-se numa relação de amizade entre ambos, que perdurou após o fim da presidência.

Em 2004, George W. Bush recorreu à comédia para ironizar a procura por armas de destruição maciça no Iraque, tema que dominava a política externa da época. Em 2006, o comediante Stephen Colbert fez um dos discursos mais polémicos da história do jantar, criticando duramente tanto a administração Bush como a própria imprensa, acusando-a de complacência e proximidade excessiva com o poder.

Durante a presidência de Barack Obama, o jantar também ficou marcado por momentos de humor político direto. Obama aproveitou várias intervenções para responder a críticas e até satirizar figuras públicas, incluindo Donald Trump, que na altura promovia teorias sobre a sua naturalidade de nascimento.

Já no período de Donald Trump, o evento atingiu outro nível de tensão. Trump tornou-se o primeiro presidente recente a não comparecer ao jantar durante o seu mandato. Em 2018, a comediante Michelle Wolf fez um discurso altamente crítico, com ataques diretos à administração e à secretária de imprensa Sarah Huckabee Sanders, gerando forte polémica e reações negativas da Casa Branca.

Para além do espetáculo mediático, o jantar também tem uma dimensão filantrópica, financiando bolsas de estudo para estudantes de jornalismo, reforçando a ligação entre a WHCA e a formação de novos profissionais da área.

Em fevereiro de 2025, o evento voltou ao centro da controvérsia, quando a Casa Branca anunciou que a Associação deixaria de ser responsável por determinar quais os meios de comunicação social com acesso ao presidente.

No seu primeiro mandato, Donald Trump nunca compareceu a este jantar, era a primeira vez este sábado, 26 de abril. No entanto, a cerimónia ficou marcada por tiroteios que levaram à remoção do Presidente, vários funcionários governativos como J.D Vance, Marco Rubio e Pete Hegseth e das suas famílias.

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