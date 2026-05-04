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O cruzeiro Hondius permanece parado à entrada do porto da Praia, em Cabo Verde, sem autorização para desembarque, depois de terem sido diagnosticadas três mortes com sintomas de hantavírus.

O período de incubação varia geralmente entre uma e oito semanas após a exposição, sendo que os sintomas dependem do tipo específico de vírus envolvido.

No continente americano, incluindo os Estados Unidos, o hantavírus pode provocar a chamada Síndrome Pulmonar por Hantavírus. A doença começa frequentemente com sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, arrepios, fadiga, dores musculares e dor de cabeça. Muitos doentes desenvolvem também sintomas gastrointestinais, como náuseas, vómitos ou diarreia.

Dias depois, pode surgir dificuldade respiratória súbita e progressiva, que pode evoluir rapidamente para insuficiência respiratória grave. Entre os casos com envolvimento pulmonar, cerca de um terço pode ser fatal, segundo dados clínicos.

Noutras regiões do mundo, sobretudo na Europa e Ásia, o vírus pode causar febre hemorrágica com síndrome renal, uma doença que pode incluir hemorragias internas, queda da pressão arterial e insuficiência renal. A taxa de mortalidade varia entre 1% e 15%, dependendo da estirpe viral.

De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, foram registados 864 casos confirmados laboratorialmente entre 1993 e 2022, distribuídos por 40 estados, embora a maioria tenha ocorrido em zonas rurais do oeste norte-americano.

Não há medicamento antiviral específico para o hantavírus. O tratamento baseia-se em cuidados de suporte, incluindo controlo de sintomas, oxigenação e estabilização clínica. Em casos graves, pode ser necessário ventilação mecânica ou, em situações extremas, suporte avançado como ECMO. Nos casos com complicações renais, pode ser necessária diálise.

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