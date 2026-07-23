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Um homem de 64 anos foi constituído arguido pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito do Porto, do Comando Territorial do Porto da GNR, por suspeitas da prática dos crimes de homicídio por negligência em acidente rodoviário e omissão de auxílio, no concelho de Matosinhos.

De acordo com a GNR, a constituição de arguido ocorreu no dia 16 de julho, no âmbito da investigação a um acidente de viação com fuga registado no dia anterior.

O acidente envolveu o atropelamento de uma mulher de 82 anos, que viria a morrer na sequência dos ferimentos sofridos.

Na sequência das diligências de investigação criminal desenvolvidas pelo NICAV, foi possível identificar o presumível condutor e localizar o veículo interveniente no acidente num curto espaço de tempo.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Matosinhos.

No comunicado, a GNR relembra que, em caso de acidente, todos os condutores têm o dever de permanecer no local e colaborar com as autoridades policiais e com os restantes intervenientes. A força de segurança sublinha ainda que a fuga do local de um acidente do qual resultem vítimas mortais ou feridos pode configurar, em abstrato, o crime de omissão de auxílio.

A GNR apela igualmente à colaboração dos cidadãos, recomendando que, sempre que presenciem a fuga de uma viatura envolvida num acidente, procurem recolher e memorizar elementos que permitam a sua identificação, como a matrícula, a cor, a marca e o modelo do veículo. Segundo a GNR, estas informações podem ser determinantes para a investigação e devem ser comunicadas às forças de segurança com a maior brevidade possível.

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