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Quando ouvimos alguém a mencionar a palavra “Erasmus” por norma associamos ao período que passou numa universidade num país diferente. Conheceu novas culturas, novos métodos de ensinou e pôde, inclusive, viajar por alguns locais pela primeira vez.

Contudo, o programa “Erasmus for Young Entrepreneurs” (EYE) não goza da mesma popularidade. Criado pela União Europeia, tem como objetivo incentivar jovens empreendedores a ganhar mais ferramentas para lançar o seu negócio, com uma experiência num país diferente do seu.

Ao programa, podem candidatar-se pessoas com mais de 18 anos que tenham lançado um negócio nos últimos 3 anos ou que estejam a pensar lançar um, bem como empresários que desejem receber estas pessoas nas suas organizações e atribuir-lhes projetos específicos durante a sua estadia que poderá ir de 1 a 6 meses.

O EYE abrange o continente europeu e, mais recentemente, países como os EUA, o Canada, o Reino Unido e Singapura. Durante a experiência, cada participante não só é alocado a um empresário/CEO em particular como recebe um apoio financeiro da UE, que já cobre parte dos custos da experiência. Em Portugal, o programa tem como um dos principais promotores a Câmara de Comércio Luso-Britânica, liderada por Chris Barton.

Uma história de “Erasmus”

David Nabeiro ganhou interesse pelo empreendedorismo desde cedo e já na universidade procurava uma experiência num país desenvolvido, onde pudesse ter aprender com uma startup com várias oportunidades de crescimento.

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Foi assim que surgiu Copenhaga e a experiência que lhe permitiu utilizar em ambiente real as suas capacidades com inteligência artificial que no futuro queria utilizar no seu próprio negócio. Finalizada a temporada na Dinamarca, David lançou a Nova Gate Solutions, uma empresa tecnológica a desenhar soluções com IA para resolver ineficiência em empresa.

Atualmente, um dos seus principais projetos é a Theodoris, que está a ajudar sociedades portuguesas de advogados a tornar cada processo mais rápido, com uma melhor integração entre a comunicação do dia a dia e o contexto jurídico existente.