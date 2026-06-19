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A reforma laboral do Governo de Luís Montenegro teve, esta sexta-feira, um desfecho inesperado no Parlamento. O pacote laboral foi chumbado na generalidade com votos contra do PS, Chega, Livre, Bloco de Esquerda e JPP.

O resultado aconteceu depois de meses de negociações em sede de concertação social, sobretudo com a União Geral dos Trabalhadores (UGT), uma vez que a CGTP abandonou cedo o processo, classificando a proposta como um pacote laboral “para rasgar”.

As negociações foram conduzidas pela ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, e decorreram num clima de forte contestação social, incluindo duas greves gerais: a 12 de dezembro e a 3 de junho.

Na véspera da votação, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, dava sinais de confiança na aprovação da proposta: “Amanhã esta proposta vai ser aprovada”.

O cenário esperado era de uma aproximação entre Governo e Chega. André Ventura chegou mesmo a reivindicar uma vitória antecipada em temas como despedimentos, férias e trabalho por turnos.

“Amanhã as pessoas perguntar-se-ão quem conseguiu mais dias de férias, corrigir o erro na amamentação ou o pagamento do trabalho por turnos a um milhão de pessoas”, afirmou o líder do Chega, defendendo que o partido tinha conseguido avanços.

Mas o entendimento não aconteceu. O Chega votou contra e a proposta caiu.

O 24notícias recuou no tempo para perceber como foram aprovadas outras grandes reformas do trabalho em Portugal. A principal diferença esteve quase sempre no mesmo ponto: a existência de uma maioria parlamentar.

Código do Trabalho de 2009: Sócrates avançou com maioria absoluta

A revisão do Código do Trabalho de 2009, promovida pelo Governo socialista de José Sócrates enfrentou forte oposição da CGTP, que considerava que várias mudanças representavam uma flexibilização excessiva das relações laborais.

Apesar da contestação, a reforma avançou porque o PS tinha maioria absoluta no Parlamento na legislatura 2005-2009.

A revisão foi aprovada pela Assembleia da República a 21 de janeiro de 2009, promulgada pelo Presidente da República, Cavaco Silva, e publicada como Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

Na votação final global, quem votou a favor foi o PS, contra o PCP, Bloco de Esquerda e Os Verdes e o PSD e CDS abstiveram-se.

A reforma não passou sem divisões internas, alguns deputados socialistas votaram contra na fase inicial da discussão, incluindo Manuel Alegre, Teresa Portugal, Júlia Caré e Eugénia Alho.

Reforma laboral da Troika: Passos Coelho aprovou com apoio PSD/CDS

A reforma laboral do Governo de Pedro Passos Coelho (2011-2015) foi uma das mais polémicas da democracia portuguesa, sobretudo por ter sido aplicada durante o programa de assistência financeira da Troika.

O memorando assinado com a Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional previa alterações ao mercado laboral, com o objetivo de aumentar a flexibilidade e reduzir custos para as empresas.

A mudança concretizou-se através da Lei n.º 23/2012, de 25 de junho.

Entre as principais alterações estiveram: redução das indemnizações por despedimento; mudanças nas regras dos despedimentos; introdução do banco de horas individual; redução de dias de férias adicionais; eliminação de alguns feriados e alterações no pagamento de horas extraordinárias.

A reforma gerou uma forte contestação sindical. A CGTP recusou o acordo, como revela o Jornal de Notícias, afirmando ser "chocante", enquanto a UGT aceitou o compromisso alcançado em concertação social, mas com ameaças de denunciar o Executivo caso o acordo não seja cumprido.

No Parlamento, a aprovação foi garantida pela maioria PSD/CDS e os votos contra: PS, PCP, BE e Os Verdes

Agenda do Trabalho Digno: Costa avançou sem consenso total

Já o Governo de António Costa apresentou uma reforma laboral com um objetivo diferente: combater a precariedade e reforçar direitos dos trabalhadores.

A chamada “Agenda do Trabalho Digno” foi aprovada pela Lei n.º 13/2023, de 3 de abril.

Entre as principais medidas estiveram: combate ao uso abusivo de contratos a termo; alterações ao trabalho temporário; limitações ao outsourcing após despedimentos; regras para trabalhadores de plataformas digitais e novas medidas de proteção parental e conciliação familiar.

A proposta passou no Parlamento graças à maioria absoluta do PS. Mas, mais uma vez, a concertação social foi marcada por tensão. Sindicatos consideravam algumas medidas insuficientes, enquanto organizações patronais criticavam o aumento de obrigações para as empresas.

As três reformas anteriores tiveram oposição sindical, críticas dos partidos e conflitos na concertação social. Nenhuma foi consensual. Porém, todas chegaram ao fim porque os governos tinham suporte parlamentar suficiente.

No caso de Luís Montenegro, o Governo enfrenta um Parlamento dividido e depende de acordos com partidos da oposição. Depois deste desfecho, não se augura nada de bom para o futuro no que toca ao Orçamento de Estado 2026. Serão os portugueses de novo chamados às urnas para umas Legislativas 2027?

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