Maria João Baptista, presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, afirmou que o Presidente da República deve ter alta “previsivelmente durante a manhã” desta quarta-feira. A cirurgia foi realizada de forma atempada e os exames feitos até agora indicam que tudo está a correr bem. O hospital continuará a monitorizar a função intestinal e outros indicadores de rotina, lembrando que, embora exista sempre algum risco de infeção, neste momento é considerado baixo. O Presidente já realizou uma refeição leve, conforme é habitual nestas situações.

O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, visitou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, internado no Hospital de São João, no Porto. Antes de entrar referiu levar “um abraço do povo português” e transmitiu votos de rápida recuperação ao Presidente. Questionado sobre se Marcelo Rebelo de Sousa conseguirá abrandar o ritmo após a cirurgia, Montenegro expressou dúvidas, considerando que será difícil conter o ímpeto do Presidente em regressar à atividade habitual.

Após visitar Marcelo Rebelo de Sousa no Hospital de São João, no Porto, o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, afirmou que o Presidente está “muito bem disposto e otimista” e que já assumiu a “dinâmica de trabalho das próximas semanas”. Garantiu que Marcelo continuará a cumprir as suas funções até às próximas eleições presidenciais, transmitindo tranquilidade quanto à sua capacidade de trabalho.

Luís Montenegro, também presente, destacou que o facto de o Presidente continuar a atividade a partir do hospital demonstra que “está a trabalhar bem” e que está “no caminho da recuperação”. Ambos elogiaram o trabalho do SNS, com o Primeiro Ministro a sublinhar que, na maioria dos casos, o sistema de saúde funciona eficazmente.