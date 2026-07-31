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O plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, para pôr fim ao conflito em Gaza prevê um desarmamento faseado do Hamas, acompanhado por uma retirada gradual das forças israelitas da Faixa de Gaza, segundo um roteiro de quatro páginas consultado pela BBC. As autoridades norte-americanas garantem que cada etapa será sujeita a um processo de verificação independente, embora Israel ainda não tenha comentado oficialmente o conteúdo do documento.

De acordo com o plano, o primeiro passo será a elaboração de um inventário completo de todas as armas pesadas, instalações de produção militar, depósitos de armamento e rede de túneis existentes em Gaza. Esta fase servirá de base para o processo de desmilitarização do enclave palestiniano.

O roteiro prevê ainda o destacamento de uma Força Internacional de Estabilização, que trabalhará em conjunto com um recém-criado Comité Nacional Palestiniano para a Administração de Gaza, organismo que ficará responsável por coordenar a transição política e supervisionar o processo de desarmamento.

Segundo o documento, o desarmamento será "gradual e sequencial", com um calendário a definir no prazo de 14 dias após a entrada em vigor do acordo. Cada fase estará diretamente ligada a uma retirada progressiva das tropas israelitas, sendo ambas monitorizadas por um comité internacional de verificação.

O plano estabelece também que nenhuma arma será entregue a Israel ou a qualquer entidade não palestiniana. Depois de concluído o processo, apenas a nova autoridade palestiniana poderá deter, armazenar ou controlar armamento em Gaza, colocando formalmente um ponto final no poder militar do Hamas.

Apesar do anúncio de Washington, permanecem várias dúvidas quanto à implementação do acordo. O Hamas indicou que aceita discutir o desarmamento apenas no contexto de uma retirada israelita, enquanto Israel ainda não confirmou a sua adesão ao plano e continua a analisar os seus termos. Especialistas consideram que a destruição da extensa rede de túneis e o controlo do arsenal do grupo constituirão alguns dos maiores desafios da iniciativa.

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