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Segundo a nota da Presidência da República, os novos membros indicados para o Conselho de Estado são: Alberto Martins — ex-ministro da justiça, Isabel Capeloa Gil — reitora da Universidade Católica Portuguesa, Maria do Carmo Fonseca — cientista e vencedora do Prémio Pessoa em 2010, Miguel Bastos Araújo — investigador português e também Prémio Pessoa em 2018, por último, Nuno Severiano Teixeira — ex-ministro da Administração Interna.

O Conselho de Estado é o "órgão político de consulta do Presidente da República", reunindo um conjunto de figuras institucionais e personalidades designadas, com funções de aconselhamento em matérias relevantes da vida política nacional.

A tomada de posse dos novos conselheiros está marcada para esta sexta-feira, 17 de abril, às 14h00, numa cerimónia que terá lugar no Palácio de Belém.

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