Em comunicado, a RTP referiu que "todos os anos levamos alegria aos que mais precisam e oferecemos muitos sorrisos. Este é um ano ainda mais especial pois é uma tradição que repetimos todos os Natais e que a RTP leva a todos os portugueses há 67 anos".

Assim sendo, a RTP estará em direto a partir das 9h, até às 20h, do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, "numa emissão conduzida por Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato". A também a partir do Hospital de São João, no Porto, "com Sónia Araújo e Jorge Gabriel" e ainda há passagens pelas ilhas dos Açores e pela Madeira.

Em termos de artistas, a RTP refere que convidou "dezenas de artistas para um grande evento de Natal, entre os quais: Joana D’Arc, Rebeca, Vinyl, Bandalusa, Telmo Miranda, Jorge Guerreiro, 4 Mens, Fernando Correia Marques, José Malhoa, Sons do Minho, Calema, Augusto Canário, Herman José, Quim Barreiros, Ágata, Siga a Farra, Mónica Sintra, Los Romeros, Padre José Luís Borga, Toka & Dança, Rui Bandeira, José Gonçalez, André Amaro; Noa, Para Sempre Marco, Perfume feat Sónia Araujo, Santamaria, Anjos, Toy, entre muitos outros. Contamos também com os Pequenos Cantores da Maia e o Coro Infantil de Santo Amaro de Oeiras".

Por fim, o comunicado refere a entrega de "cabazes com produtos alimentares, eletrodomésticos e brinquedos a famílias e instituições identificadas pela União das Misericórdias e pelo Instituto de Apoio à Criança".

