Se tem uma receita de bacalhau "de comer e chorar por mais" este concurso é para si e está inserido na edição 2025 do Festival do Bacalhau.

Considerado o mais importante evento de Ílhavo, o Festival do Bacalhau tem um vasto programa de iniciativas, como esta de gastronomia, mas muito mais, como música ao vivo, oficinas, workshops, visitas guiadas, animação de jardim e atividades náuticas, com destaque para a divertida Corrida Mais Louca da Ria, que leva para a água embarcações originais.

No que toca então à gastronomia, neste concurso, além de tentarem encontrar o melhor bacalhau entre 'amadores', a Câmara Municipal de Ílhavo tem como objetivo "promover o consumo do bacalhau e dos seus derivados, de cura tradicional portuguesa, junto da população em geral, promover a cultura em torno do bacalhau, na vertente do conhecimento, tanto das técnicas de culinária tradicional, como da inovação na sua confeção e divulgar e posicionar o Município de Ílhavo enquanto Capital Portuguesa do Bacalhau".

O concurso decorre em duas fases. Numa primeira fase, um júri composto por três elementos — um representante da Câmara Municipal de Ílhavo, um chef designado pela autarquia e um representante do patrocinador — selecionará as três melhores receitas.

O grande objetivo no momento é encontrar aquelas que serão as três receitas finalistas que serão confecionadas ao vivo no showcooking integrado no Festival do Bacalhau, que terá lugar de 13 a 17 de Agosto, no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré.

Os candidatos "devem apresentar um prato principal cuja proteína principal seja o Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa e/ou os seus derivados, sendo valorizada a utilização de produtos endógenos da Região de Aveiro".

A fase final realiza-se no dia 17 de Agosto, no showcooking “O Meu Bacalhau é Melhor que o Teu”. Nessa ocasião, os autores das receitas finalistas irão confecionar os seus pratos perante o júri, que elegerá o vencedor.

Este é já, refira-se, um concurso de renome neste festival, que leva a Ílhavo milhares de pessoas, não só pelo bacalhau, mas pelas festividades musicais. Se o dia, no Festival do Bacalhau, é destinado a provar dezenas de iguarias, as noites vão contar com concertos. No palco principal, o primeiro dia de festival, 13 de agosto, arranca com um espetáculo de Matias Damásio. Depois, seguem-se os restantes nomes que compõem o cartaz: Ana Moura (dia 14), Mickael Carreira (15), Rui Veloso (16) e, a fechar, Luís Trigacheiro (17).