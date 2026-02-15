Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A segunda volta das eleições presidenciais registou uma abstenção de 50% dos eleitores, um aumento face à primeira volta, segundo dados finais provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

Feitas as contas, estavam inscritos nesta segunda volta 11.039.672 eleitores e votaram 5.519.808 pessoas. Na primeira volta, votaram 52,26% dos eleitores inscritos.

Quais os números da abstenção nas eleições anteriores?

Presidenciais de 2021: 60,76%, a maior de sempre, devido à covid-19 e ao recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro.

Presidenciais de 2016: primeira eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, com taxa de abstenção de 51,34%.

Quantos eleitores estavam inscritos para hoje?

A segunda volta das eleições presidenciais realizou-se este domingo em 20 freguesias e secções de voto onde a votação foi adiada uma semana devido aos efeitos das tempestades. Estavam cerca de 36 mil inscritos.

Quais os resultados finais?

António José Seguro teve 3.505.846 votos, o que corresponde a 66,83%. André Ventura obteve 1.739.745 votos (33,17%).

De recordar que os resultados finais das presidenciais serão divulgados após a assembleia de apuramento geral da eleição para Presidente da República, marcada para segunda-feira, no Tribunal Constitucional, em Lisboa.

Seguro já reagiu?

O vencedor das eleições presidenciais reagiu no Instagram aos resultados hoje apurados e agradeceu a todos os cidadãos que foram votar nas freguesias afetadas pelo mau tempo.

"Saúdo todos os eleitores que hoje foram votar e que não o puderam fazer no domingo passado. A democracia vive da participação de todos nós. Cada voto é uma afirmação de liberdade, de responsabilidade e de esperança no futuro", escreveu.

"Quero também agradecer, de forma muito especial, a todos os que tornaram possível a realização deste sufrágio, aos membros das mesas de voto, aos funcionários, às forças de segurança e a todos os que, com sentido de dever e serviço público, garantiram que este dia decorresse com normalidade, transparência e respeito", continuou.

Seguro lembrou ainda que "a democracia constrói-se todos os dias. E hoje, mais uma vez, esteve viva".

No final da publicação, um agradecimento àqueles que foram afetados pelo mau tempo: "Obrigado a todos. Desejo um regresso à vida normal o mais rápido possível".

