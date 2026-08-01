Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, permanecem cortados o Itinerário Complementar (IC) 9 e a Estrada Nacional (EN) 8-6, segundo informou à agência Lusa o município.

Segundo a Câmara Municipal, já foi solicitada à empresa Infraestruturas de Portugal (IP) uma “intervenção célere, tendo em conta os constrangimentos que esta situação continua a causar à população, às empresas e à mobilidade no concelho”.

A IP prevê iniciar as obras na EN8-6 no final de agosto e a intervenção no IC9 em setembro.

Por outro lado, no Bombarral, também no distrito de Leiria, mantém-se cortada a EN8, por abatimento do piso provocado pelo mau tempo.

“A empreitada para a correção da situação identificada na EN8, entre o Bombarral e Torres Vedras, encontra-se em fase de contratação, prevendo-se que os trabalhos tenham início na primeira quinzena de agosto. A intervenção terá um prazo de execução de seis meses”, informou a IP à agência Lusa.

Contudo, o município tem vindo a alertar que as obras a decorrer neste prazo vão “perturbar em muito as campanhas da pera rocha e a vindima, em que os produtores utilizam a EN8 como via de comunicação para as fruteiras”, sem que haja alternativas que não impliquem um aumento dos tempos e da distância de percurso.

Apesar de não considerar viável a criação de uma via paralela ou a circulação de viaturas durante as obras, nem a isenção temporária de portagens na autoestrada A8, a IP mostrou-se disponível para “minimizar os constrangimentos para os utilizadores da via, em particular para a atividade agrícola” e para trabalhar na monitorização dos percursos alternativos e na avaliação de eventuais medidas adicionais.

A EN8 está também condicionada ao trânsito entre Torres Vedras e Mafra, já no distrito de Lisboa, fazendo-se a circulação de forma alternada. Segundo a IP, estão a ser efetuadas obras que deverão ficar concluídas “no final de agosto”.

Também no distrito de Lisboa, uma derrocada interditou a EN8-2 na Lourinhã, nos dois sentidos.

Ainda de acordo com a IP, “estão em curso os trabalhos de elaboração do projeto que servirá de base à futura empreitada, que contempla a estabilização de duas zonas de deslizamento da plataforma rodoviária”, prevendo-se o início da obra para o quarto trimestre deste ano, com “o prazo que resultar do projeto de execução”.

Também a EN 115 continua cortada entre Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, e entre o Cadaval (Lisboa) e Caldas da Rainha (Leiria).

No troço Arruda dos Vinhos – Sobral de Monte Agraço, a IP tem previstas três empreitadas a “iniciar no decorrer do mês de agosto/início de setembro”.

Entre Caldas da Rainha – Cadaval, a “IP prevê iniciar os trabalhos durante o terceiro trimestre deste ano, estimando que a reposição integral das adequadas condições de qualidade para a circulação neste troço ocorra no decurso do primeiro trimestre de 2027”, indicou ainda a empresa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.