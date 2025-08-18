Uma imagem partilhada por Dan Scavino, chefe de gabinete adjunto de Trump, nas redes sociais, mostra este mapa, onde é possível ver as fronteiras da Ucrânia e a região ocupada pela Rússia.

Na legenda, lê-se a percentagem de cada região que se encontra sob ocupação — por baixo de Luhansk lê-se 99%, por baixo de Donetsk, 76%.