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Mais de 60 mil pessoas foram retiradas ou obrigadas a permanecer confinadas devido aos incêndios florestais que continuam a atingir a Comunidade de Madrid e a província de Ávila, escreve o El Mundo.

A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, classificou o incêndio como "o mais grave da história de Madrid", enquanto as autoridades admitem que as chamas permanecem "fora da capacidade de extinção".

Cerca de 50 mil dos afetados pertencem a municípios da serra oeste de Madrid, onde foram decretadas evacuações. Em Ávila, cerca de 13 mil pessoas também foram afetadas pelos incêndios, existindo o receio de que diferentes frentes de fogo possam unir-se e criar um único incêndio de grandes dimensões, ainda mais difícil de combater.

Na noite de sexta-feira, cerca de cinco mil pessoas foram igualmente retiradas de um parque de campismo em El Escorial, devido à aproximação das chamas.

Entretanto, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, deslocou-se esta manhã à localidade de Cenicientos, acompanhado pelo ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, para acompanhar a evolução dos incêndios e participar na reunião do Comité Estatal de Coordenação e Direção do Plano Estatal de Emergências, instalada no Posto de Comando Avançado.

Apesar da gravidade da situação, as autoridades indicaram que os incêndios registaram uma evolução mais favorável durante a noite. Segundo a Delegação do Governo em Madrid, as chamas avançaram pouco e perderam intensidade, beneficiando da diminuição do vento, do aumento da humidade e da descida das temperaturas.

O incêndio que lavra na província de Ávila não ultrapassou, para já, a fronteira da Comunidade de Madrid. Naquela região, a progressão do fogo concentrou-se sobretudo nas zonas de Cebreros e El Tiemblo. Já na frente de Madrid, a cabeça do incêndio localiza-se entre Robledo de Chavela e Fresnedillas de la Oliva.

De acordo com as autoridades espanholas, o incêndio já destruiu cerca de 9.940 hectares na extremidade sudoeste da Comunidade de Madrid, mantendo-se mobilizados milhares de operacionais num esforço que poderá ser decisivo para conter a propagação das chamas nas próximas horas.

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