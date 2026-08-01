Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Alentejo aparece este ano como o destino de férias preferido dos portugueses, escolhido por 21% dos inquiridos num estudo da Consumer Choice sobre tendências de consumo nas férias de verão. Em entrevista ao 24notícias, José Manuel Santos considera que este resultado confirma uma trajetória de crescimento sustentada e o impacto de uma estratégia de comunicação mais agressiva.

"Temo-nos esforçado por passar essa mensagem, precisamente o Alentejo como o destino preferido dos portugueses", afirma o presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo e da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo (ARPTA).

O responsável destaca a campanha atualmente em curso no mercado nacional, 'O Alentejo Não se Explica, Descobre-se com Vagar', que estará ativa até novembro, assim como o reforço da promoção internacional, sobretudo em Espanha.

"Nunca o Alentejo investiu tanto em posicionamento, promoção e marketing. Isso é um facto" José Manuel Santos, presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo

"Desde março que estamos num grande esforço de divulgação em Espanha com um foco maior na Andaluzia, Estremadura e região de Madrid", explica ao 24notícias, salientando que o crescimento da notoriedade da região é evidente: "O Alentejo está cada vez mais no topo das preferências das famílias portuguesas.".

O estudo aponta também para uma possível transferência de turistas nacionais do Algarve para o Alentejo devido ao aumento dos preços. José Manuel Santos considera, contudo, que essa leitura não explica totalmente o fenómeno.

"Não consigo extrair essa conclusão, mas há uma tendência clara dos portugueses em visitar mais o Alentejo, basta ver as taxas de crescimento das dormidas em 2024, 2025 e até maio deste ano”, refere.

Segundo o presidente do Turismo do Alentejo, a principal força da região está na oferta diferenciada. "A maior vantagem competitiva do Alentejo é o seu produto. A região conta com trunfos extraordinários, sendo o principal a sua ‘diversidade concentrada’ e a exclusividade de muitas das experiências que oferece", diz

Verão mais exigente, mas setembro e outubro deverão trazer maior crescimento

Mértola A vila de Mértola créditos: Turismo do Alentejo

Apesar de ainda não existirem todos os dados da época alta, José Manuel Santos admite que este verão está a ser mais desafiante para os operadores turísticos.

"Ainda não temos os números de junho e julho ainda não terminou, mas o verão está a ser mais exigente do que o ano passado”, adianta, relatando que os operadores têm identificado uma mudança no comportamento dos consumidores, com maior peso das reservas próximas da data da viagem.

"O Alentejo oferece um conceito único de luxo autêntico: o luxo da simplicidade, do espaço, do silêncio, do tempo e do acolhimento humano"

"Os operadores hoteleiros têm-nos relatado uma tendência ainda maior para as reservas de última hora e uma maior sensibilidade ao preço dos consumidores", explica, mantendo as expectativas altas. "Julho e agosto serão bons meses, mas os maiores crescimentos virão em setembro e outubro", prevê o dirigente que acredita que a procura nacional continuará a beneficiar o destino: "Na hora da verdade acredito que mais reservas de portugueses cairão para o Alentejo e que a campanha promocional de verão que temos na rua vai ajudar"."

“O luxo da simplicidade, do espaço, do silêncio e do tempo”

O crescimento turístico levanta também o desafio de preservar a identidade da região. Para o presidente do Turismo do Alentejo, o território tem características que permitem evitar fenómenos de saturação.

"Não corremos esse risco. A forma como a oferta turística da Região está organizada dá garantias de umas férias tranquilas, sem atropelos, sem filas, sem stress", afirma, referindo depois que esta é uma das grandes vantagens competitivas da região, associada ainda à gastronomia e à qualidade da oferta turística.

"É um conceito de luxo autêntico, não um luxo ostentativo ou padronizado, mas sim o luxo da simplicidade, do espaço, do silêncio, do tempo e do acolhimento humano, aliado a uma excelência gastronómica ímpar", reforça.

"Não queremos um turismo de atropelos, filas ou stress"

Embora o litoral continue a ser uma das zonas mais procuradas no verão, José Manuel Santos garante que o crescimento turístico está a chegar a diferentes territórios.

"Há uma procura maior pela costa e litoral, como é óbvio, mas o crescimento tem sido nos últimos anos muito capilar, estendendo-se por todo o território", afirma, destacando a dinâmica de outras zonas.

"A zona de Alqueva, o Baixo Alentejo que é Cidade Europeia do Vinho este ano, ou a Serra de São Mamede, têm mostrado uma boa dinâmica nos primeiros meses deste ano", salienta.

Preços sobem, mas oferta mantém diversidade

Sines Praia de Sines créditos: Turismo do Alentejo

Questionado sobre o risco de o aumento da procura provocar uma subida acentuada dos preços no alojamento e na restauração, José Manuel Santos admite que também no Alentejo houve aumentos, mas defende que existe uma relação direta entre preço e qualidade.

"Não creio, os preços também subiram no Alentejo. Mas no Alentejo o cliente está disposto a pagar um pouco mais porque sabe que a oferta tem qualidade", afirma o dirigente que apesar da crescente valorização da região considera que existe capacidade para responder a diferentes públicos.

"O destino está a posicionar-se cada vez mais num segmento premium, mas a oferta ainda é suficientemente elástica para responder às várias motivações e necessidades do mercado", diz, referindo também que o mercado internacional é prioridade, mas "portugueses continuam no centro da estratégia".

A estratégia futura passa por equilibrar o crescimento interno com uma maior internacionalização do destino. "A estratégia tem de olhar para as duas dimensões, mas é importante crescer mais nos mercados internacionais que representam apenas 34% dos fluxos turísticos", explica.

Ainda assim, José Manuel Santos garante que a aposta no mercado português vai continuar. "No mercado nacional não iremos retirar o pé do acelerador até ao final do ano com a nossa campanha atualmente em curso, várias parcerias com trade e ações de ativação diversas", adianta.

"O destino está a posicionar-se cada vez mais num segmento premium, mas a oferta ainda é suficientemente elástica para responder às várias motivações e necessidades do mercado"

Entre as novas iniciativas está uma parceria com a agência Abreu, que deverá chegar em breve às lojas. Já no mercado externo, o objetivo passa por colocar o Alentejo na rota dos grandes eventos internacionais. "Reforçámos recentemente o nosso sistema de comunicação e a equipa técnica e pusemos em marcha um plano de eventos que vai posicionar o Alentejo na rota de grandes eventos internacionais, corporativos e associativos", revela.

José Manuel Santos destaca ainda o impacto esperado de Évora Capital Europeia da Cultura em 2027 e de outros projetos em preparação.

"Já este ano e depois em 2027, com Évora Capital Europeia da Cultura e em 2028, iremos colher os resultados do trabalho que iniciámos em abril do ano passado", afirma, destacando o golfe, motociclismo, gravel, cultura e gastronomia como algumas das áreas identificadas para reforçar a projeção internacional.

"São vários os temas dos eventos que irão catapultar já em 2026 o Alentejo no plano internacional", conclui.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.