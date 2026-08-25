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"Os Serviços Secretos dos EUA estão cientes do vídeo e investigam tudo o que possa ser percebido como uma ameaça às nossas pessoas protegidas", disse o porta-voz dos Serviços Secretos, Nate Herring, à CNN, em comunicado.

"Por questões de segurança operacional, não discutimos assuntos de inteligência de proteção", pode-se ler ainda.

Segundo a CNN Portugal, o vídeo de quase três minutos começa com um gráfico em inglês que diz: "Onde matar Barron Trump?!" O vídeo apresenta gráficos estilizados que mostram locais onde o filho de Trump costuma passar tempo, incluindo a Trump Tower, em Nova Iorque.

Perto do final do vídeo, o narrador sugere que as pessoas estavam "ansiosas por receber a nossa recompensa de 10 milhões de dólares".

O vídeo foi transmitido no fim de semana pela emissora estatal da República Islâmica do Irão (IRIB), considerada alinhada com os linha-dura do regime iraniano. O diretor da emissora é nomeado diretamente pelo líder supremo do Irão.

Embora já tenham existido ameaças contra a primeira-dama Melania Trump, esta parece ser a primeira vez que o seu filho Barron é mencionado publicamente no Irão, neste tipo de conteúdo.

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