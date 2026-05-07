Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A startup, fundada em 2022 e sediada em Houston, anunciou que a Food and Drug Administration (FDA) aprovou o início de um ensaio clínico para testar um novo implante cerebral em humanos.

O que é? Um dispositivo do tamanho de um mirtilo que promete ajudar no tratamento da depressão. Implanta-se no crânio em cerca de 20 minutos, sem necessidade de cirurgia invasiva ao cérebro.

Um dispositivo do que promete ajudar no tratamento da depressão. Implanta-se no crânio em cerca de 20 minutos, sem necessidade de cirurgia invasiva ao cérebro. Como funciona? O implante atua na zona do cérebro responsável por funções cognitivas de alto nível e tipicamente menos ativa em doentes com depressão. Através de padrões específicos de estimulação elétrica, a tecnologia pretende “reativar” esta zona.

Segundo o CEO Jacob Robinson, o objetivo é induzir neuroplasticidade, reforçando ligações neuronais e permitindo recuperar comportamentos do quotidiano, como levantar-se da cama, socializar ou fazer exercício.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

Por que é importante? Segundo a Motif Neurotech, os doentes vão poder receber tratamento em casa, através de um boné que comunica com o implante , fornece energia e controla a dose de estimulação.

Segundo a Motif Neurotech, os doentes vão poder receber tratamento em casa, através de um , fornece energia e controla a dose de estimulação. O prometido: Nas fases iniciais, o dispositivo deverá ser usado várias vezes por dia, durante períodos de 10 a 20 minutos , sendo depois reduzido para manutenção. A empresa estima que possam surgir melhorias (e até remissão) nos primeiros 10 dias .

Nas fases iniciais, o dispositivo deverá ser usado várias vezes por dia, durante períodos de , sendo depois reduzido para manutenção. A empresa estima que possam surgir . Para quem é? O foco são os casos de depressão resistente ao tratamento, definidos por ausência de resposta a pelo menos dois antidepressivos, uma condição que, segundo a empresa, afeta milhões de pessoas.

Neste primeiro ensaio clínico, 10 participantes vão ser testados, para avaliar a segurança do implante ao longo de 12 meses. Paralelamente, vão ser monitorizados sintomas depressivos, ansiedade, função cognitiva e qualidade de vida.

Numa fase mais avançada, a Motif pretende integrar monitorização contínua da atividade cerebral, permitindo ajustar a estimulação de forma personalizada.