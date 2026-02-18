Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os oito primeiros intérpretes sobem ao palco do Festival da Canção, onde serão selecionadas cinco canções. No dia 21 de fevereiro, a partir das 21h, a ordem é a seguinte: Dinis Mota, Nunca Mates o Mandarim, Evaya, André Amaro, Bateu Matou, Marquise, Agridoce e Mário Marta

Na segunda semifinal, que acontece a 28 de fevereiro, serão apuradas as outras cinco canções, sendo a ordem a seguinte: Gonçalo Gomes, Silvana Peres, Sandrino, Francisco Fontes, Bandidos do Cante, Jacaréu e Ana Margarida, João Ribeiro e Inês Sousa.

A Grande Final será a 7 de março, com o troféu a ser da autoria da Vista Alegre.

Para além das canções em competição, haverá atuações de Júlio Resende com Paulo Lapa, Luca Argel com Nani Medeiros e Karla da Silva, Edmundo Inácio;,Tatanka, Throes + The Shine; e NAPA.

No final dos espetáculos, o foco muda-se para a rádio com as emissões especiais da Antena 1.

O Festival da Canção pode ser acompanhado através da RTP1, RTP Internacional, RTP África e RTP Play. Nota também para a emissão especial em Língua Gestual Portuguesa, disponível no site da RTP.

