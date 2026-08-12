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No nosso país, uma das principais investigações de campo é a participação no ECOECLIPSE, projeto ibérico liderado pela Universidade de Sevilha que vai analisar a resposta acústica de aves e morcegos. Há também projetos de ciência cidadã, como o EclipseDSM Portugal 2026, no qual alunos da Escola Secundária de Paredes vão medir a variação da luz ambiente e de parâmetros meteorológicos. Na astrofísica, várias equipas portuguesas deverão deslocar-se para Espanha, onde a totalidade terá maior duração e haverá melhores condições de observação.

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A investigação decorre em paralelo com o Programa Nacional do Eclipse 2026, que reúne centenas de ações de observação, educação e divulgação em todo o país. Entre elas está o programa do UC Exploratório, em Coimbra, que inclui observação do eclipse, transmissão em direto da totalidade e atividades em várias freguesias do concelho.

Uma das investigações em curso pretende perceber como aves, morcegos e outros animais reagem à alteração repentina da luminosidade. O estudo abrange vários pontos de Portugal e Espanha situados na faixa em que a ocultação do Sol será superior a 98%. Em território português, a recolha decorrerá sobretudo a norte do rio Douro.

Os investigadores vão utilizar dispositivos AudioMoth, pequenos equipamentos capazes de captar sons dentro e fora da gama audível ao ouvido humano, incluindo ultrassons emitidos por morcegos. Em alguns locais, poderão também ser instaladas câmaras de fotoarmadilhagem, ativadas pelo movimento dos animais.

As gravações seguem um protocolo comum nos dois países e decorrem ao longo de cinco dias: dois antes do eclipse, no próprio dia e nos dois dias seguintes. Os equipamentos registam os sons entre as 16h00 e as 21h00, permitindo comparar o período do eclipse com quatro dias em condições habituais.

"Teremos quatro dias ditos ‘normais’ para constatar registos do comportamento habitual", explica José Paulo Cortez, investigador do Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança.

Se for detetada atividade adicional no momento do eclipse, acrescenta, esta deverá estar associada à variação da luminosidade, que simula “uma espécie de anoitecer precoce, seguindo-se uma simulação de amanhecer, mesmo ao cair do dia”.

Os cientistas não procuram uma única espécie. O objetivo é captar os sons produzidos por aves, morcegos e outros animais e perceber se a quebra temporária da luz desencadeia cantos, chamamentos ou movimentos fora do horário habitual.

A altura do ano torna a observação particularmente relevante. Algumas espécies encontram-se já em fase de migração e outras estão a terminar o período reprodutivo. Além disso, muitos dos animais monitorizados apresentam picos de atividade ao amanhecer e ao anoitecer.

"Espera-se que pelo menos as espécies de atividade crepuscular se manifestem com cantos e chamamentos. Tendo em conta que algumas espécies noturnas iniciam a atividade após o pôr do Sol, também estas se poderão manifestar ou movimentar", afirma José Paulo Cortez.

Os equipamentos, as configurações e os períodos de gravação são iguais nos diferentes pontos de recolha. No final, os dados serão enviados para a Universidade de Sevilha, que lidera o projeto, para serem tratados e comparados.

A dimensão da recolha deverá impedir conclusões imediatas. Os sons terão de ser analisados, associados às respetivas espécies e posteriormente validados. José Paulo Cortez estima que os primeiros resultados não sejam conhecidos antes do final do ano. Para o investigador, o eclipse oferece condições que dificilmente poderiam ser reproduzidas num laboratório.

"É praticamente impossível replicar todas as características naturais em cativeiro. Mesmo que fosse possível, seria para um conjunto muito limitado de espécies", explica.

A utilização de equipamentos remotos poderá também contribuir para desenvolver novas formas de monitorização da fauna.