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Após um surto na República Democrática do Congo, o vírus chegou agora à Europa, concretamente a França. Para já, contudo, os especialistas dizem que não há sinais para alarme.

Ricardo Lopes, epidemiologista e investigador em doenças infecciosas, diz ao 24notícias que "o Ébola não é um vírus que se espalhe pelo ar como a gripe ou o sarampo, mas transmite-se essencialmente por contato direto com fluidos corporais de pessoas infetadas ou com objetos contaminados por esses fluidos. Este mecanismo inclui sangue, vómito, fezes, urina, saliva ou outros fluidos, e é por isso que o risco maior ocorre nos cuidados de saúde e no acolhimento de doentes sem proteção adequada".

A transmissão começa tipicamente após o início dos sintomas, que surgem entre dois e 21 dias depois do contacto com o vírus, sendo que a média situa-se entre oito e 10 dias. Durante o período de incubação, a pessoa infetada ainda não transmite o vírus, o que torna o rastreio de contactos e o isolamento rápido de casos suspeitos medidas decisivas para conter a propagação.

"Este padrão de transmissão torna possível conter surtos através de intervenções clássicas de saúde pública: isolamento de casos, rastreio de contactos e prevenção e controlo de infeções em unidades de saúde. São medidas que, se implementadas com rigor, reduzem significativamente a propagação", explica Ricardo Lopes.

O Ébola, refira-se, é conhecido por uma alta taxa de letalidade, que em surtos observados variou entre 25 % e 90 % dos casos, com uma média global em torno dos 50 %. Clinicamente, a doença começa com sintomas gerais como febre elevada, fadiga, dores musculares, dores de cabeça e de garganta, que posteriormente podem progredir para vómitos, diarreia intensa, dor abdominal e, em muitos casos, hemorragias internas e externas. Sem cuidados clínicos intensivos, "a evolução pode conduzir a choque, falência múltipla de órgãos e morte".

"Uma das maiores dificuldades no terreno é que os sintomas precoces do Ébola são muitas vezes indistinguíveis de outras doenças infecciosas comuns na mesma região, como malária, dengue ou febre tifóide, o que pode atrasar o diagnóstico e facilitar a transmissão inadvertida antes de medidas específicas serem tomadas", revela, salientando depois que um possível surto na Europa será difícil de acontecer.

"A combinação de transmissão por fluidos corporais e práticas culturais de contacto próximo com doentes e cadáveres pode alimentar a propagação do vírus, algo que acontece muito em África. Por isso mesmo, a atual epidemia declarada na República Democrática do Congo já atingiu zonas urbanas. E mesmo não sendo facilmente transmitido como um vírus respiratório, o Ébola representa um risco elevado quando as medidas básicas de higiene, equipas de proteção individual e isolamento adequado não são aplicadas. Em contexto de surtos, a rapidez da resposta e a adesão comunitária às práticas de controlo são determinantes para impedir que a transmissão se alastre. E isso é algo que acontece na Europa, há sempre uma resposta mais eficaz. O risco é baixo, mas a vigilância tem de ser máxima”

Ricardo Lopes salienta ainda que a ciência também enfrenta desafios no desenvolvimento de contramedidas para a luta contra o Ébola. "Existem vacinas e terapias aprovadas para algumas estirpes do vírus, como o vírus Ébola clássico, mas a atual estirpe em circulação nem sempre tem tratamentos específicos licenciados, o que reforça a necessidade de uma resposta de saúde pública sólida, incluindo vigilância, rastreio de contactos e cuidados de suporte para os doentes", concretiza.

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