A 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30) continua na sua luta perante as alterações climáticas. Hoje, a ONU apresentou um plano de arrefecimento sustentável para combater o calor extremo que poderá reduzir em 64% as emissões de gases poluentes até 2050.

Segundo este plano é proposta uma "rota de arrefecimento sustentável" que ajude a refrigerar os espaços sem agravar a crise climática. Soluções energeticamente eficientes e baseadas na natureza, como telhados e espaços verdes, e tecnologias de baixo consumo, através de ventiladores e sistemas híbridos de ar condicionado, poderão ajudar nesta tarefa, reduzindo as emissões poluentes em 64%, evitando até 37 mil milhões de euros em custos de energia e infraestruturas e melhorando o acesso ao arrefecimento para três mil milhões de pessoas, de acordo com a ONU.

O programa afirma que apenas 54 países têm políticas abrangentes sobre refrigeração sustentável. As maiores lacunas encontram-se em África e na região Ásia-Pacífico, onde se prevê o maior crescimento da procura de arrefecimento.

Para a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, o desafio das alterações climáticas é "mesmo uma guerra”.

A ministra garantiu que Portugal encara este desafio precisamente com “essa atitude: lutar contra os efeitos das alterações climáticas, dar resiliência e dar segurança”. Segundo a ministra, esta postura também significa “preparar a segurança nacional”.

“Evitar as inundações, evitar erosão costeira, evitar catástrofes naturais, segurança contra os grandes incêndios é segurança nacional”, reforçou.

O discurso foi feito no Pavilhão de Portugal, que vai acolher sete eventos diários dedicados a temas como o clima, os oceanos, a água e a energia, podendo também servir de apoio às delegações lusófonas.

Para Graça Carvalho, Portugal pode ter um papel mediador: “um ponto de encontro para as reuniões, discussões”, afirmou, após a abertura oficial do pavilhão, idealizado pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura e que contou com a participação do músico António Zambujo na inauguração.

