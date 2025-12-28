Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O vento sopra fraco a moderado, podendo atingir 40 km/h nas terras altas até ao início da tarde. Nas zonas do interior Norte e Centro é provável a formação de gelo ou geada, a par de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

A partir da tarde, prevê-se diminuição progressiva da nebulosidade, com o céu a tornar-se pouco nublado, sobretudo no litoral Norte.

Manhã nublada em Lisboa, sol no Porto

Na Grande Lisboa, serão registados períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do início da tarde. O vento deverá ser fraco a moderado (até 30 km/h), enfraquecendo ao longo do dia. Está prevista subida de temperatura, em especial da mínima.

No Grande Porto, o céu apresenta-se pouco nublado durante o dia. O vento será fraco a moderado, tornando-se fraco a partir do final da manhã. Regista-se uma pequena subida de temperatura.

Costa Ocidental: Ondas de noroeste de 1 a 1,5 metros, podendo atingir 1,5 a 2,5 metros a sul do Cabo Raso até ao final da manhã. Temperatura da água: 13 a 15 ºC.

Costa Sul: Ondas de sudoeste de 1,5 a 2,5 metros, passando gradualmente a sueste com 1 a 1,5 metros. Temperatura da água: 15 a 16 ºC.

Madeira com céu muito nublado e aguaceiros fracos

Na Madeira, o céu apresenta-se geralmente muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos na vertente norte e terras altas até ao início da tarde, podendo ocorrer queda de neve nos pontos mais elevados. O vento será moderado (20 a 30 km/h) de noroeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até ao início da manhã, tornando-se gradualmente fraco a partir da tarde.

Na cidade do Funchal registam-se períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Açores sob aviso devido a chuva forte e vento intenso

O arquipélago dos Açores enfrenta condições meteorológicas adversas, com céu geralmente muito nublado e períodos de chuva por vezes forte nos três grupos.

O vento será de sueste muito fresco a forte (40–65 km/h), com rajadas que podem atingir: 75 km/h no Grupo Ocidental; 80 km/h no Grupo Central e 90 km/h no Grupo Oriental.

O mar estará alto, com ondulação significativa: Grupo Ocidental: Ondas de sueste de 3 a 4 metros, aumentando para 4 a 5 metros. Temperatura da água: 17 ºC.

Grupo Central: Ondas de leste de 2 a 3 metros, aumentando para 3 a 4 metros. Temperatura: 17 ºC.

Grupo Oriental: Ondas de nordeste de 2 a 3 metros, passando a sueste e aumentando para 3 a 4 metros. Temperatura: 18 ºC.

Temperaturas previstas nas capitais de ilha: Santa Cruz das Flores: 15 / 16 ºC; Horta: 14 / 17 ºC; Angra do Heroísmo: 13 / 15 ºC e Ponta Delgada: 13 / 16 ºC

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.