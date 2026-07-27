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Produzidos na Vidigueira, no Alentejo, os novos Vinho de Talha Branco e Vinho de Talha Tinto seguem a filosofia que tem marcado o projeto da Rocim, "respeitar a tradição ancestral da região e valorizar a talha de barro como elemento central na criação do vinho".

O processo de produção mantém-se fiel ao método tradicional da Vidigueira. Os vinhos são feitos a partir de castas autóctones e fermentam em talhas de barro, com maceração prolongada das películas até ao dia de São Martinho, celebrado a 11 de novembro.

Depois dessa fase, o vinho é separado das massas sólidas e permanece em talhas fechadas durante vários meses, aproveitando a micro-oxigenação natural proporcionada pelo barro. O resultado é um vinho com forte ligação ao território e uma expressão marcada pela pureza do processo.

Para Pedro Ribeiro, enólogo e CEO da Rocim, o vinho de talha representa uma forma de recuperar uma relação mais lenta e consciente com a produção vínica.

"O vinho de talha ensina-nos precisamente aquilo de que hoje sentimos mais falta, tempo. Tempo para esperar, para compreender a natureza e para respeitar os seus ritmos", afirma o responsável, defendendo que esta tradição responde ao crescente interesse por experiências genuínas.

Nos últimos anos, o vinho de talha deixou de ser apenas uma herança regional do Alentejo e passou a conquistar novos consumidores em Portugal e no estrangeiro, sobretudo pela ligação ao território, pela intervenção mínima no processo e pela valorização das técnicas ancestrais.

A Rocim considera que esta tendência traduz uma mudança no perfil dos consumidores, que procuram não apenas qualidade no vinho, mas também conhecer a história, os produtores e a paisagem onde cada garrafa nasce.

"O consumidor não procura apenas um bom vinho. Quer conhecer quem o produz, compreender a paisagem onde nasce e descobrir a história que existe por detrás de cada garrafa", destaca Pedro Ribeiro.

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