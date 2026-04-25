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António José Seguro começa por dizer que a "liberdade é tão natural como a nossa vida, assim como a justiça social e a democracia" são "valores que fazem parte da nossa identidade coletiva".

Apelidando-as de "o nosso chão comum", sendo o "ponto de partida" o 25 de abril de 1974, de "valor inquestionável". "Reúne um apoio esmagador, intergeracional e de tão virtuoso, que o assumimos como natural, tão natural como o ar que respiramos", afirma.

Dando como exemplo o que se passa hoje no Parlamento, "o que ouvimos hoje nesta Assembleia é Abril". "Todas e todos puderam manifestar as suas opiniões devido à liberdade de pensamento e expressão conquistadas em Abril".

Cita Eugénio de Andrade, poeta, "que nunca desistiu da liberdade": "Não nascemos para ser servos, nascemos para ser cidadãos". "De certa forma, o 25 de abril em termos coletivos foi isso, um nascimento". "O dia inicial, inteiro e limpo, de Sophia. onde todos nos sentimos livres e iguais".

Agradece aos capitães de Abril pela liberdade, "um reconhecimento que nunca poderá ser suficiente".

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