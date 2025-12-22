Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo comunicado enviado às redações, em 2025, a Uber e o Uber Eats continuaram a integrar a rotina diária dos portugueses, tanto nas deslocações como nas refeições e compras, revelando padrões de utilização que ajudam a traçar um retrato dos hábitos de mobilidade e consumo ao longo do ano.

No serviço de mobilidade, as viagens mais frequentes tiveram como destino o trabalho e o regresso a casa, seguindo-se aeroportos, restaurantes e bares, centros comerciais, atrações turísticas, hospitais e clínicas. O mês de Julho foi aquele com o maior número de viagens realizadas em Portugal, refletindo o aumento da mobilidade associado ao período de férias. Entre os percursos registados, destacou-se uma viagem entre o Aeroporto de Faro e Matosinhos, com cerca de 600 quilómetros, atravessando o país de sul a norte.

Um dos fatores que continua a pesar na experiência global da plataforma é a avaliação dos motoristas, que se demonstrou elevada. Os utilizadores destacaram sobretudo a qualidade do serviço, a capacidade de manter uma boa conversa durante a viagem e a limpeza e organização dos carros.

No Uber Eats, o hambúrguer é o tipo de comida mais pedido ao longo do ano. No segmento de retalho, o produto mais encomendado foi o pão, enquanto o período entre as 19h e as 21h concentrou o maior volume de pedidos diários. O dia 29 de novembro foi o mais movimentado de 2025, impulsionado pela campanha de Black Week.

Entre os dados "mais curiosos de 2025" está o do utilizador mais ativo do Uber Eats em Portugal, que realizou mais de 1.900 pedidos ao longo de 2025, o equivalente a uma média de seis encomendas por dia, com um valor médio diário de cerca de 315 euros. O pedido de maior valor incluiu a compra de um iPhone 15 e de uma PlayStation 5, num total próximo dos 1.400 euros.

No retalho, as categorias mais procuradas foram mercearia, conveniência e farmácia, confirmando "uma utilização cada vez mais transversal do Uber Eats para responder a necessidades imediatas, para além das refeições".