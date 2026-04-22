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O estado do tempo em Portugal continental melhora ao longo do dia, com diminuição da nebulosidade, vento fraco e uma descida generalizada das temperaturas, segundo a previsão do IPMA.

Apesar de um início de dia marcado por céu muito nublado, a tendência será de abertas progressivas, sobretudo do litoral para o interior, a partir da manhã. Ainda assim, o IPMA admite a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca nas regiões do interior Norte e Centro até ao final da manhã.

Durante a tarde, a nebulosidade deverá voltar a aumentar gradualmente, desta vez devido à chegada de nuvens altas vindas de sul. O vento será, em geral, fraco e predominante do quadrante oeste.

Na Grande Lisboa, o cenário será semelhante, céu muito nublado nas primeiras horas, seguido de abertas ao longo da manhã e novo aumento de nuvens a partir da tarde. Está também prevista uma ligeira descida da temperatura.

Já na Grande Porto, o dia começa igualmente com muita nebulosidade e probabilidade de chuva fraca até ao início da manhã. As condições devem melhorar depois, com céu pouco nublado, antes de novo aumento de nuvens ao final do dia. Também aqui se espera uma descida da temperatura.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa ocidental as ondas deverão variar entre os dois e os três metros, diminuindo gradualmente ao longo do dia. Na costa sul, a ondulação será mais moderada, entre 1 e 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 15 e os 17 graus.

Aguaceiros fracos na Madeira e vento forte nos Açores

No arquipélago da Madeira, prevêem-se períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos durante a tarde. O vento soprará fraco a moderado, sendo esperada uma pequena descida da temperatura mínima.

Na região do Funchal, o cenário mantém-se estável, com céu muito nublado e vento fraco. A temperatura mínima deverá descer ligeiramente.

Já nos Açores, o tempo será mais instável e marcado por vento forte. No grupo Ocidental, estão previstos aguaceiros mais frequentes durante a madrugada e manhã, com vento de noroeste que poderá atingir rajadas até 90 km/h. No grupo Central, os aguaceiros poderão ser acompanhados de granizo nas primeiras horas do dia.

O estado do mar nos Açores será adverso, com ondas que poderão atingir entre 4 e 5 metros em vários grupos. As temperaturas do ar deverão variar entre os 8 e os 16 graus, dependendo da ilha.