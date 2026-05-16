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“Portugal, no que tem a ver com a utilização da Base das Lajes, fez o que tinha que ser feito”, declarou Nuno Melo, reagindo às afirmações de Marco Rubio, que elogiou Portugal por ter aceite um pedido dos Estados Unidos no contexto do conflito com o Irão.

Em entrevista à Fox News, Marco Rubio afirmou que a autorização portuguesa para a utilização da base nos Açores terá sido concedida ainda antes de Lisboa conhecer em detalhe o pedido norte-americano. Questionado sobre essa afirmação, Nuno Melo evitou esclarecer se o Governo português foi ou não previamente informado da operação.

Falando em Alcobaça, à margem do XXXII Congresso do CDS-PP, que decorre até domingo no Pavilhão Panorama, o ministro defendeu que Portugal “esteve do lado dos seus aliados porque é isso que se espera de um aliado”.

Segundo Nuno Melo, a declaração do chefe da diplomacia norte-americana “não pode ser lida pelo seu teor literal”, considerando que Marco Rubio terá pretendido “firmar e vincar a virtude de um país que fez o que estava certo”, ao disponibilizar a Base das Lajes “com condições, como sempre”.

As declarações surgem num momento de forte debate político interno sobre o papel de Portugal na autorização da utilização da base militar, com críticas da oposição à forma como o processo foi conduzido pelo Governo.

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