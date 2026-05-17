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O Congresso do CDS – Partido Popular terminou com uma demonstração de força interna de Nuno Melo, que saiu do encontro partidário com a liderança reforçada e praticamente sem oposição organizada. A sua moção estratégica global foi aprovada por uma larga maioria, alcançando 97,5% dos votos entre cerca de 800 delegados, resultado que o próprio classificou como uma “importante expressão de confiança” na sua liderança e na visão que propõe para o partido.

A oposição interna teve expressão residual. A única moção alternativa submetida a votação, apresentada por Nuno Correia da Silva, recolheu apenas oito votos favoráveis e sete abstenções, revelando a reduzida capacidade de mobilização dos setores críticos da direção.

Uma segunda moção, apresentada pela Juventude Popular (JP) e que defendia que o CDS se preparasse para concorrer sozinho em futuras eleições, acabou por ser retirada antes da votação. A decisão surgiu após uma reunião entre a líder da JP, Catarina Marinho, e Nuno Melo. Catarina Marinho justificou a retirada afirmando que o presidente do partido aceitou integrar propostas da estrutura juvenil. Ainda assim, Melo procurou afastar a ideia de negociação política, insistindo que não houve qualquer acordo com moções ou correntes internas, apenas disponibilidade para acolher contributos compatíveis com a linha defendida pela direção.

No arranque do segundo e último dia do Congresso, Nuno Melo interpretou os resultados como o início de um “novo momento” para os democratas-cristãos. Segundo o líder centrista, o CDS deverá agora reforçar a sua implantação territorial e “ganhar músculo” junto das estruturas locais, numa estratégia de consolidação do partido após o regresso ao Governo através da coligação AD. Melo destacou ainda que todas as listas apresentadas aos órgãos nacionais estavam alinhadas com a sua visão estratégica, considerando que os resultados não poderiam ser “mais expressivos” da confiança depositada na atual liderança.

Essa confiança refletiu-se igualmente nas eleições para os órgãos partidários. Nuno Melo foi reeleito presidente do CDS com cerca de 90% dos votos, tendo a sua Comissão Política Nacional obtido 525 votos favoráveis, além de 41 votos em branco e 19 nulos, o equivalente a 89,7%. Os restantes órgãos do partido registaram resultados muito semelhantes, consolidando o domínio da atual direção sobre a estrutura interna. O Conselho Nacional recebeu 529 votos favoráveis, o Conselho Nacional de Jurisdição 542, o Conselho Nacional de Fiscalização 536 e a Mesa do Congresso foi aprovada com 540 votos favoráveis.

A nova direção apresenta algumas alterações, mas sem representar uma rutura com a equipa anterior. A eurodeputada Ana Miguel Pedro passa a vice-presidente do partido, juntando-se a Catarina Araújo, que deixa as funções de porta-voz para assumir também uma vice-presidência. Isabel Galriça Neto sai igualmente da equipa de porta-vozes, sendo um dos lugares ocupado pelo deputado João Almeida, que assume agora maior protagonismo na comunicação política do CDS.

No discurso de encerramento do Congresso, Nuno Melo procurou afirmar o CDS como uma força política diferenciada quer da esquerda quer dos partidos mais radicais da direita. Definiu os centristas como uma opção “moderada, serena e institucional”, representativa do “centro-direita e da direita democrática”, insistindo que o partido não se revê “nem em ilusões esquerdistas nem em modas extremistas”. Num momento em que persiste o debate interno sobre a permanência do CDS na AD ou uma eventual candidatura autónoma em futuras eleições, Melo recuperou uma expressão frequentemente associada a António Costa — “a palavra dada” — para defender que esse princípio também constitui um “traço de carácter” de quem se assume institucionalista, patriota e de direita. A referência foi interpretada como um sinal de compromisso com os parceiros da coligação governamental e um aviso aos setores que defendem um caminho eleitoral independente.

O líder democrata-cristão aproveitou ainda o discurso para traçar um contraste entre o CDS e os restantes espaços partidários. Argumentou que, perante a atual fragmentação política, o partido representa “uma força segura” que contribui para a governação e para a estabilidade do sistema político. Criticou os partidos da esquerda, que acusou de terem levado o país à falência e de terem promovido políticas migratórias desreguladas, mas reservou palavras particularmente duras para os extremos políticos, que descreveu como forças “sem quadros nem política, muitas vezes sem limites e às vezes sem escrúpulos”.

Numa tentativa de reforçar a narrativa de recuperação do partido, Melo recordou que o CDS integra atualmente os governos da República, da Madeira e dos Açores e destacou os resultados autárquicos, afirmando que o partido voltou a ser a quarta força com mais votos e mandatos, superando em conjunto partidos como o Bloco de Esquerda, Chega, Iniciativa Liberal, PAN – Pessoas-Animais-Natureza e Livre. A concluir, deixou uma mensagem de resistência política dirigida aos que, ao longo dos anos, anteciparam o desaparecimento do partido: “Continuem a desejar que o CDS acabasse, nós vamos continuar a desiludir-vos uma e outra vez.” Para Nuno Melo, o CDS “faz tanto sentido em 2026 como em 1974” e continua, nas suas palavras, a ser um partido que “nasceu à prova de bala”.