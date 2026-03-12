Com 54 anos e ainda em recuperação, Markl assinalou o regresso com o seu característico humor. "Hoje não se trata de uma repetição, mas de um episódio em direto, levado a cabo por um indivíduo que, atualmente, é coxo e maneta", disse no início da emissão. Foi o primeiro direto em estúdio desde o incidente, ocorrido a 20 de novembro de 2025.

"Não faço uma coisa destas desde o dia em que me aconteceu uma espécie de gripe tramada, que ainda não passou, a danada. Não faço ideia se ainda sei fazer isto", brincou o radialista, mantendo o tom de leveza antes de contar a história. "Vou tentar, o melhor que posso, narrá-la da maneira mais fofa que conseguir. Se correr mal, a culpa é do AVC. E sim, eu sei que os exames médicos concluíram que não me afetou a parte cognitiva, mas nunca fiando", salientou.

O regresso coincidiu com o 47.º aniversário da Rádio Comercial, que celebrou o momento nas redes sociais. "Ainda estamos em março, mas já sabemos que hoje vai ser um dos melhores dias do ano", lia-se.

Markl prometeu continuar a retomar a sua atividade habitual, mostrando que, apesar das dificuldades físicas, o seu humor e criatividade permanecem intactos, para alegria dos ouvintes e fãs espalhados pelo país.