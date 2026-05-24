Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O pedido de exoneração foi apresentado na sexta-feira, 22 de maio, coincidindo com a decisão do Governo de voltar a nomear Paulo Viegas Nunes para a presidência do SIRESP, empresa responsável pela gestão da rede nacional de comunicações de emergência e segurança do Estado.

Num email enviado ao ministro da Administração Interna, Luís Neves, António Pombeiro afirma já ter alertado anteriormente para situações ocorridas na empresa pública, sem que tenha sido desencadeada qualquer averiguação interna, avança a CNN.

Na comunicação, o ainda número dois da Secretaria-Geral do MAI justifica a saída com a impossibilidade de continuar a exercer funções “em condições de normalidade e eficácia”, alegando possuir documentação, emails internos e excertos de auditorias da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) que apontam para um “padrão sistemático de comportamentos eticamente reprováveis e juridicamente questionáveis”.

Entre os casos denunciados está a contratação da empresa Euritex, prestadora de serviços na área das tecnologias de informação, ligada a Leonel Simões, identificado por António Pombeiro como “alegadamente compadre” de Paulo Viegas Nunes. Segundo a denúncia, a empresa recebeu contratos de consultoria superiores a 94 mil euros por ajuste direto, tendo a auditoria da IGF levantado dúvidas sobre a fundamentação do procedimento.

A carta refere ainda Carlos Leitão, então diretor técnico do SIRESP, apontando dúvidas sobre o pagamento integral de um mês de trabalho a um consultor da Euritex, apesar de ausências prolongadas por férias. Segundo a justificação apresentada, o contrato previa uma avença mensal e o trabalho continuava a ser desenvolvido remotamente.

Outro dos casos mencionados envolve uma tentativa de adjudicação de um contrato de 12 mil euros à empresa da mulher de Carlos Leitão, destinado ao acompanhamento da certificação ISO27001 do SIRESP. A proposta acabou rejeitada pela vogal financeira Nikeba Fernandes, que invocou um “preço excessivamente elevado” e um potencial conflito de interesses.

António Pombeiro aponta ainda para a nomeação de Sofia Casimiro para a administração do SIRESP, alegadamente em acumulação irregular com funções no ensino superior, sustentando que a escolha foi “imposta” por Paulo Viegas Nunes.

No pedido de exoneração, acusa também o antigo presidente de tentar transferir o controlo operacional da rede para a área militar, nomeadamente para a Arma de Transmissões do Exército, considerando que a empresa pública estaria a ser usada como “placa giratória” para promoção de oficiais generais ligados àquela estrutura.