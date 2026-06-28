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Subiu para 53 o número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos sismos na Venezuela. Entre os mortos estão oito crianças e 45 adultos.

Há ainda 83 pessoas desaparecidas, entre as quais 46 homens e 37 mulheres.

No total, registam-se até ao momento 1.450 mortos, disse hoje o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez.

O último balanço das autoridades venezuelanas dava conta de 1.430 mortos.

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