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O sismo, de magnitude 6,8, atingiu na terça-feira a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, e provocou pelo menos 30 mortos e 62 feridos, segundo o governo provincial. As operações de resgate têm sido dificultadas pelas elevadas temperaturas, que chegaram aos 35ºC, e por uma réplica de magnitude 5,8 registada durante a noite.

Cerca de 5.000 elementos das Forças de Autodefesa do Japão foram mobilizados para a região, onde equipas de emergência continuam a procurar pessoas presas nos escombros de um centro comercial, de uma fábrica de papel e de habitações destruídas, diz o The Guardian.

No centro comercial Aeon, na cidade de Kashima, cerca de 170 operacionais participam nas buscas. O espaço estava cheio, com milhares de pessoas, quando o sismo ocorreu. A empresa informou que cerca de 3.000 clientes foram retirados para um parque de estacionamento antes de ocorrer uma explosão de gás noutra zona do edifício.

Das 12 pessoas retiradas dos escombros, seis morreram. Segundo a Aeon, todas as vítimas da explosão eram trabalhadores das lojas que tinham regressado ao edifício depois da evacuação. O presidente da empresa pediu desculpa numa conferência de imprensa, admitindo que a Aeon não tinha previsto a possibilidade da explosão, cuja causa está a ser investigada.

Imagens divulgadas pelos meios de comunicação japoneses mostraram parte do teto do centro comercial destruído, com fragmentos metálicos e outros destroços espalhados pelo chão enquanto equipas de resgate, equipadas com capacetes e máscaras, procuravam sobreviventes.

As autoridades continuavam também a procurar um trabalhador desaparecido na fábrica de papel Nippon Paper, em Yatsushiro, onde uma chaminé colapsou. Das 10 pessoas que ficaram presas, oito morreram e duas ficaram feridas.

A primeira morte confirmada de um cidadão estrangeiro foi a de um trabalhador técnico vietnamita, que morreu depois de uma grua ter caído sobre ele na fábrica onde trabalhava, segundo o Governo do Vietname.

Os danos provocados pelo sismo afetaram igualmente infraestruturas essenciais. Segundo as autoridades de Kumamoto, quase 23 mil habitações ficaram sem eletricidade e cerca de 75 mil ficaram sem água canalizada. Cerca de 15 mil pessoas foram retiradas das suas casas e encaminhadas para 400 centros de acolhimento.

O ministro da Defesa japonês afirmou que as Forças de Autodefesa estavam a transportar aparelhos de arrefecimento para os abrigos em Kumamoto, enquanto navios militares levavam água e alimentos para a população afetada.

Imagens aéreas da polícia mostraram várias habitações completamente destruídas, incluindo algumas que ficaram reduzidas a escombros junto a um rio. O sismo atingiu o nível máximo, 7, na escala japonesa shindo, que mede a intensidade dos efeitos sentidos à superfície.

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