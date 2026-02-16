Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sete novos casos ocorreram em Casal Monteiro, concelho de Alenquer, onde deslizamentos de terra provocaram danos em várias habitações. Do total de 122 desalojados, oito regressaram entretanto às suas casas.

O número de deslocados por precaução também subiu, de 207 para 216, dos quais 82 regressaram às suas residências. Novos casos foram registados em Soupo (Alenquer) e Casal do Carvalho/Lapão (Arruda dos Vinhos). Os afetados foram realojados em casas próprias ou de familiares.

Enquanto isso, 12 camiões-cisterna continuam a abastecer a população de Arruda dos Vinhos, o único concelho onde ainda há problemas de fornecimento de água. Dos 12 concelhos da região, Bombarral e Caldas da Rainha já desativaram os planos de emergência e proteção civil, mantendo-se ativos nos restantes.

O Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste abrange os concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche (distrito de Leiria) e Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras (distrito de Lisboa).

O mau tempo causado pelas depressões Kristin, Leonardo e Marta provocou a morte de 16 pessoas em Portugal, além de centenas de feridos e desalojados. Entre os principais danos materiais estão destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, queda de árvores e estruturas, cortes de energia e água, fecho de estradas e escolas, inundações e cheias.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas. A situação de calamidade, que abrangia 68 concelhos, terminou no domingo.

