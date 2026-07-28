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O Programa Nacional de Rastreio Neonatal identificou 43.181 recém-nascidos durante o primeiro semestre de 2026, um valor superior ao registado no período homólogo do ano anterior, quando o chamado "teste do pezinho" foi realizado a 42.250 bebés. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), responsável pela coordenação do programa, e citados pela Lusa.

A distribuição dos nascimentos continua a concentrar-se nos distritos mais populosos do país. Lisboa liderou o número de bebés rastreados, com 13.217, seguida pelo Porto, com 7.733. Setúbal contabilizou 3.513 recém-nascidos e Braga 3.243.

Em sentido inverso, Bragança foi o distrito com menos nascimentos registados no primeiro semestre, num total de 263. Seguiram-se Portalegre, com 272, Guarda, com 358, e Vila Real, com 445.

A análise por mês mostra que janeiro foi aquele em que nasceram mais crianças, com 7.908 bebés abrangidos pelo rastreio neonatal. Fevereiro registou o valor mais baixo do semestre, com 6.593 recém-nascidos.

Os números agora conhecidos revelam também uma evolução positiva ao longo da última década. Nos primeiros seis meses de 2016 tinham sido rastreados 42.758 bebés, enquanto no mesmo período de 2026 esse número subiu para 43.181, traduzindo-se num aumento de 423 nascimentos.

De recordar que o "teste do pezinho" é realizado através da recolha de uma pequena amostra de sangue entre o terceiro e, sempre que possível, o sexto dia de vida do bebé. O exame permite detetar precocemente doenças, maioritariamente de origem genética, como a fenilcetonúria ou o hipotiroidismo congénito, possibilitando o início atempado do tratamento.

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