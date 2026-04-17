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Na cerimónia, tomou posse como Conselheiro de Estado o antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Entre os nomes indicados por António José Seguro está Alberto Martins, Isabel Capeloa Gil, Maria do Carmo Fonseca e Nuno Severiano Teixeira. Já o Parlamento elegeu Leonor Beleza, Carlos Moedas, Pedro Duarte, André Ventura e Carlos César.

A reunião inaugural do Conselho de Estado com o novo Presidente da República teve como principais temas a segurança e a defesa. Em nota no site da presidência, o Conselho de Estado reuniu-se "para proceder a uma reflexão aprofundada sobre matérias relativas à segurança interna, à proteção civil, à cibersegurança, à proteção de infraestruturas críticas e à defesa nacional".

"No decurso da reunião, foi efetuada uma avaliação da situação atual, tendo sido identificados os principais riscos e desafios que se colocam ao país, tanto no plano interno como no contexto internacional", pode-se ler na mesma nota.

"O Conselho sublinhou a importância de reforçar a preparação nacional face a fenómenos atmosféricos severos, a ameaças híbridas e a riscos emergentes, bem como de assegurar a proteção eficaz de infraestruturas críticas e o regular funcionamento dos serviços essenciais", revela a nota.

No plano externo, o Conselho de Estado "abordou o enquadramento geopolítico atual, sublinhando a relevância da cooperação internacional, do cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito das suas alianças e do respeito pela Carta das Nações Unidas e do Direito Internacional".

A cerimónia contou com algumas ausências, nomeadamente a do antigo Presidente da República António Ramalho Eanes e de Miguel Bastos Araújo, que se encontra fora do país.

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