Uma cerimónia de lançamento do submarino Khabarovsk, equipado com o drone Poseidon, de capacidade nuclear, decorreu este sábado em Severodvinsk, no norte da Rússia, com a presença do ministro da Defesa russo, Andrey Belousov, informou o Ministério da Defesa.
"Hoje é um acontecimento significativo para nós: o cruzador de mísseis pesado de propulsão nuclear Khabarovsk está a ser retirado da rampa do conceituado estaleiro naval Sevmash", observou o alto responsável militar russo.
O ministro da Defesa russo realçou que o submarino, equipado com armas subaquáticas e sistemas robotizados, permitirá à Rússia "garantir com sucesso a segurança das suas fronteiras marítimas e proteger os seus interesses nacionais em diversas regiões dos oceanos do mundo".
