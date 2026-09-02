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Nas nas redes sociais, Zelensky indicou que iriam ser introduzidos dois níveis de alerta, vermelho e amarelo, com sinais sonoros diferentes.

“Regra geral, o nível amarelo sinalizará um ataque de drones, enquanto o nível vermelho indicará uma ameaça de mísseis”, explicou.

No entanto, todas as semanas, o exército e as autoridades determinarão quais os indicadores específicos que darão origem a um alerta amarelo ou vermelho, detalhou Zelensky.

Segundo o líder ucraniano, estas novas medidas visam contrariar a intensificação, nos últimos meses, dos bombardeamentos russos que têm como objetivo “desgastar a população civil” e “perturbar a atividade económica”.

O país enfrenta, quase diariamente, múltiplos alertas aéreos, diurnos e noturnos, que obrigam muitas repartições e edifícios públicos a encerrar temporariamente, enquanto dura o alerta.

“O principal objetivo destas alterações é proporcionar aos particulares e às empresas na Ucrânia maior previsibilidade e uma melhor compreensão de como reagir em cada situação específica”, afirmou Zelensky.

O chefe de Estado ucraniano referiu ainda que as autoridades ucranianas devem “estabelecer critérios claros que permitam às instituições governamentais, às autoridades locais, às empresas e a outras infraestruturas económicas e sociais” prosseguir as suas atividades em caso de ameaça de “nível amarelo”.

Além disso, afirmou que uma das linhas do metro que serve a margem direita de Kiev continuará a funcionar “em pleno” durante os alertas amarelos.

Atualmente, o funcionamento do metro na margem direita é suspenso com grande regularidade durante os alertas.

O recolher obrigatório na capital ucraniana, em vigor das 00h00 às 05h00 (das 21h00 às 02h00 em Lisboa), será também reduzido, anunciou Zelensky, e outras cidades são encorajadas a fazer o mesmo, a fim de ter em conta “as necessidades reais das pessoas em matéria de segurança e a necessidade de as empresas prosseguirem as suas atividades”.

O anúncio surge após o Presidente ucraniano ter avisado, na terça-feira, que o espaço aéreo russo vai tornar-se “extremamente perigoso” e alertou as companhias aéreas para a presença de drones ucranianos.

O líder ucraniano sublinhou mesmo que, embora as autoridades russas possam não comunicar, “o céu russo será, de facto, encerrado”.

“Os céus infestados de drones não são local adequado para a aviação civil”, continuou Zelensky.

Esta quarta-feira, Kiev notificou oficialmente a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) de que o espaço aéreo russo “não é seguro” devido ao “aumento da atividade militar”.

A Ucrânia tem conseguido atingir nos últimos meses cada vez mais alvos no interior da Rússia, como refinarias e complexos de distribuição, mas esta é a primeira vez que Kiev faz uma ameaça deste tipo que envolva superioridade aérea no território russo.

Por sua vez, Moscovo também tem conseguido atingir mais alvos em território ucraniano com mísseis balísticos, uma vez que Kiev enfrenta uma escassez de mísseis intercetores para os sistemas de defesa aérea.

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