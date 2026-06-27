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De acordo com o Centro Sismológico Europeu-Mediterrânico (EMSC), o último terramoto atingiu a região de Aragua, na Venezuela.

O sismo ocorre enquanto as equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes, no meio da destruição generalizada causada pelos sismos anteriores.

O mais recente sismo segue-se aos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram a Venezuela na quarta-feira, provocando centenas de réplicas, destruindo edifícios e obrigando milhares de pessoas a abandonar as suas casas.

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