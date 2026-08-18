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Um novo abalo sísmico voltou a assustar a população da província de Granada, no sul de Espanha. Segundo o jornal espanhol El País,o Instituto Geográfico Nacional (IGN) registou, depois das 10h30 desta terça-feira, um sismo de magnitude 4,7 com epicentro em Gójar, uma localidade situada junto a Alhendín.

O primeiro registo do IGN tinha localizado o epicentro em Alhendín e apontado para uma magnitude de 4,6. A informação foi entretanto corrigida, tendo o organismo precisado que o sismo ocorreu no município de Gójar e a pouca profundidade.

O novo terramoto provocou três feridos, todos com lesões ligeiras, segundo indicou Antonio Sanz, vice-presidente da Junta da Andaluzia e responsável pelo Turismo, Justiça, Desregulação e Administração Local. Uma das vítimas, uma jovem menor de idade, teve de ser transportada para o hospital.

O abalo ocorre apenas três dias depois de um sismo de magnitude 5 ter atingido a mesma zona. O terramoto de sábado teve epicentro inicialmente localizado em Alhendín e provocou danos materiais em várias localidades da província.

Na sequência do sismo de sábado, a Junta da Andaluzia mantém ativa a fase de pré-emergência do Plano perante o Risco Sísmico na província de Granada.

Antonio Sanz anunciou ainda que o comité assessor do plano de emergência para o risco sísmico será convocado “de maneira iminente”, numa altura em que a região volta a ser atingida por um abalo de magnitude significativa.

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