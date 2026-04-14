Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O novo parque de estacionamento Condes de Carnide estará aberto a todos os utilizadores, permitindo, no entanto, estacionamento gratuito para os detentores do Passe Navegante. A medida pretende incentivar os automobilistas a deixarem o carro à entrada da cidade e a prosseguirem viagem através da rede de transportes públicos ou das bicicletas partilhadas GIRA.

Esta infraestrutura integra a política municipal de promoção da mobilidade sustentável, apostando na transição do transporte individual para o transporte coletivo. O objetivo passa por reduzir o fluxo de automóveis no centro da cidade e contribuir para a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa.

Com esta abertura, passam a existir sete parques dissuasores nas entradas de Lisboa, todos associados ao Passe Navegante e com ligação a diferentes modos de transporte, incluindo o Metropolitano, a Carris e a rede GIRA.

Citado em comunicado, Carlos Moedas sublinha que esta estratégia tem sido uma prioridade desde o início do seu mandato. “Não podemos colocar o ónus apenas nas pessoas. Temos de contribuir com soluções que lhes facilitem a vida e que demonstrem que esta é a melhor opção para o seu quotidiano”, afirmou.

O autarca destacou ainda o impacto ambiental da medida, apontando para a melhoria da qualidade do ar e para o reconhecimento internacional da cidade. Lisboa foi recentemente distinguida pela C40 Cities, uma das principais organizações globais dedicadas à ação climática urbana.

Localizado junto às estações de Carnide e Colégio Militar do Metropolitano de Lisboa e próximo do terminal rodoviário do Colégio Militar, o parque assegura também ligação à rede GIRA. A sua área abrange zonas limítrofes entre Lisboa, Amadora e Odivelas.

O espaço inclui ainda lugares reservados para mobilidade condicionada e postos de carregamento para carros elétricos.

Desde 2024, já foram criados 1.725 lugares de estacionamento em parques periféricos na cidade, reforçando a aposta numa mobilidade mais sustentável e integrada.