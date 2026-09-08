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A Novo Nordisk anunciou resultados positivos de um ensaio clínico de fase 3 que avaliou a semaglutida em crianças entre os seis e os 11 anos com obesidade. Segundo a farmacêutica, 40,4% das crianças tratadas deixaram de cumprir o critério de obesidade após 68 semanas, contra nenhuma no grupo que recebeu placebo.

A empresa dinamarquesa divulgou na segunda-feira os primeiros resultados do estudo STEP Young, que avaliou a administração semanal de semaglutida em crianças dos seis aos 11 anos. O ensaio incluiu 165 participantes e comparou o tratamento com um placebo, sendo que ambos os grupos seguiram medidas destinadas a alterar o estilo de vida, incluindo uma dieta com redução de calorias e aumento da atividade física.

O principal objetivo do estudo foi alcançado, uma vez que as crianças tratadas com semaglutida registaram uma redução do índice de massa corporal (IMC) superior à observada no grupo de controlo. Ao fim das 68 semanas, 40,4% das crianças do grupo tratado já não eram classificadas como tendo obesidade, enquanto esse resultado não foi registado em nenhum dos participantes que receberam placebo.

Mais de 85% tinham obesidade grave

A Novo Nordisk destaca que a maioria das crianças incluídas no ensaio apresentava formas graves de obesidade. Mais de 85% dos participantes tinham obesidade de classe II ou III no início do estudo, de acordo com a farmacêutica.

O resultado significa que cerca de duas em cada cinco crianças tratadas reduziram o IMC para uma categoria abaixo do limiar utilizado para definir obesidade. Não significa, contudo, que todas tenham atingido um peso considerado saudável, nem permite concluir, com os dados agora divulgados, que os efeitos se mantenham depois da interrupção do tratamento.

A Novo Nordisk afirmou ainda que o perfil de segurança e tolerabilidade observado no ensaio foi consistente com o registado anteriormente em estudos realizados com adultos e adolescentes. Os resultados apresentados são, contudo, dados iniciais divulgados pela própria empresa, estando prevista a apresentação dos dados completos numa reunião científica dedicada à obesidade.

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