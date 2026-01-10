A queixa-crime foi apresentada pelo Departamento de Polícia de Albuquerque e refere que uma criança acusa o ator, de 68 anos, de a ter tocado de forma inapropriada. De acordo com o processo, os alegados abusos terão ocorrido no set de gravações da série televisiva The Cleaning Lady, produção na qual Busfield participa como ator e diretor.

Segundo o depoimento da criança, o primeiro incidente terá ocorrido quando tinha 7 anos, altura em que afirma ter sido tocada três ou quatro vezes. Os contactos alegadamente repetiram-se quando a vítima já tinha 8 anos, num total de cinco ou seis ocasiões.

A mãe da criança denunciou o caso aos Serviços de Proteção à Criança, indicando que os alegados abusos terão ocorrido entre novembro de 2022 e a primavera de 2024.

O mandado de prisão, assinado por um juiz, refere que Timothy Busfield é acusado de dois crimes de contacto sexual com menor. A denúncia indica ainda que a criança foi diagnosticada com stress pós-traumático e ansiedade. Uma assistente social envolvida no caso afirmou que o menor sofre de pesadelos recorrentes relacionados com o ator.

Timothy Busfield é conhecido pelas suas participações em produções como The West Wing, Field of Dreams e Thirtysomething, série pela qual venceu, em 1991, o prémio Emmy de Melhor Ator Secundário. Até ao momento, não é conhecida qualquer reação pública do ator às acusações.