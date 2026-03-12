A mensagem, lida por um apresentador na televisão estatal, afirmou que o Irão não hesitará em "vingar o sangue dos iranianos mortos" durante a guerra com os Estados Unidos e Israel. Khamenei fez referência direta ao ataque em Minab, que matou 168 pessoas, incluindo cerca de 110 crianças, e acusou os EUA de terem atingido um colégio com mísseis.
O novo líder sublinhou ainda que o Irão continuará a usar a "alavanca de bloqueio do Estreito de Hormuz" como instrumento estratégico. Apesar de defender políticas de "amizade" com os países vizinhos, Khamenei alertou que bases militares americanas na região devem ser fechadas e avisou que o Irão continuará a mirá-las, reforçando a postura de confronto adotada pelo seu predecessor.
Mojtaba Khamenei, que até agora mantinha um perfil discreto nos bastidores políticos, surge assim como figura central do país num momento de tensão extrema, destacando-se pela retórica de revanche e firmeza militar, e marcando um início de liderança marcado pela continuidade da postura confrontacional do Irão.
Comentários