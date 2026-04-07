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A informação terá sido obtida por serviços de inteligência dos Estados Unidos e de Israel, que sugerem que Khamenei ficou incapaz após ter sido ferido durante um ataque aéreo no qual também morreu o seu pai, o antigo líder supremo Ali Khamenei, no início dos combates em fevereiro.

Desde a sua nomeação a 8 de março pela Assembleia dos Especialistas — o órgão responsável por eleger o líder supremo — Khamenei não fez aparências públicas nem comunicados em vídeo ou áudio diretamente atribuídos a si, alimentando a especulação sobre o seu estado real de saúde e capacidade de comando. Em vez disso, aparições e mensagens vinculadas ao seu nome têm sido lidas por mediadores ou divulgadas por meios estatais, num contexto de forte controlo das comunicações.

A ausência prolongada de Khamenei suscita questões sobre quem exerce, na prática, a liderança política e militar do Irão, especialmente enquanto as hostilidades se intensificam. Alguns analistas sugerem que estruturas como a Islamic Revolutionary Guard Corps e outros líderes religiosos e militares possam estar a desempenhar um papel mais central na tomada de decisões, embora o regime afirme que o líder supremo continua em funções.

As autoridades iranianas ainda não emitiram declarações oficiais que confirmem o estado de saúde de Khamenei e a sua capacidade para governar, mantendo um clima de incerteza no centro de poder do país em plena crise internacional.

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