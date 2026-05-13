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O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores – Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (INESC-ID), unidade de investigação associada do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, garantiu um financiamento total de 27,2 milhões de euros para a criação do Sustainable Artificial Intelligence Laboratory (SAIL), um novo Centro de Excelência dedicado à Inteligência Artificial (IA) sustentável e fiável.

A equipa core responsável pela candidatura integra Arlindo Oliveira, Inês Lynce e Rodrigo Rodrigues, professores do Técnico e investigadores do INESC-ID. Integrou ainda Sílvia Castro e Sandra Aresta, diretoras das unidades de inovação e transferência de tecnologia do INESC-ID.

Liderado pelo INESC-ID, o projeto vai ser desenvolvido em colaboração com o Max Planck Institute for Software Systems e o German Research Center for Artificial Intelligence, envolvendo os investigadores do Técnico em atividades de investigação e inovação em áreas como a explicabilidade, o raciocínio e agência em sistemas de IA, a sustentabilidade ambiental e económica e a segurança na utilização destas tecnologias.

No âmbito da formação avançada, o projeto prevê igualmente a criação de um programa doutoral conjunto em Inteligência Artificial, atribuído pelo Técnico e pela Rheinland-Pfälzische Technische Universität, bem como o desenvolvimento de iniciativas de ligação à indústria, incluindo projetos colaborativos, “Living Labs” e outros mecanismos facilitadores do processo de transferência de tecnologia para o tecido empresarial e para o sector estatal.

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Em comunicado, é referido que o centro vai integrar ainda uma unidade dedicada à análise das questões éticas e regulatórias relacionadas com o uso da IA e diversas iniciativas que deverão conduzir ao desenvolvimento de infraestruturas físicas e computacionais para teste, validação e implementação de sistemas.

O projeto conta com um financiamento total de 27,2 milhões de euros, atribuído no âmbito do programa Horizon Europe, através da iniciativa “Teaming for Excellence”. Este montante inclui uma subvenção de 13 milhões de euros da União Europeia, complementada por 14,2 milhões de euros de financiamento nacional, dos quais 13 milhões são financiamento público.

Na mesma edição do concurso, Portugal assegurou financiamento europeu para seis centros de investigação, num total de 81 milhões de euros. As candidaturas nacionais representam cerca de 30% do financiamento indicativo disponível, num concurso que recebeu 64 propostas.