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O incidente envolveu a explosão de um veículo em frente a uma esquadra do PSNI, o Serviço Policial da Irlanda do Norte, nos subúrbios de Belfast. Apesar da violência da explosão, não foram registados feridos, embora várias pessoas tenham sido retiradas das imediações por precaução.

Segundo a investigação preliminar, o ataque terá seguido um padrão semelhante a outros episódios recentes atribuídos ao grupo, incluindo um caso em março em Lurgan, no qual um estafeta foi forçado sob ameaça a transportar um dispositivo explosivo até junto de uma esquadra policial.

Na mensagem enviada ao Irish News, o Novo IRA descreve em detalhe a operação, afirmando ter recorrido ao roubo de um veículo e à colocação de um engenho explosivo com Semtex, detonador elétrico e temporizador.

O grupo afirma que o dispositivo foi configurado para permitir a fuga do condutor, mas admite que o objetivo da operação era atrair agentes policiais para a zona da explosão. "Isto não foi um ataque à esquadra, foi um ataque dirigido aos polícias que estavam a sair da esquadra", refere o comunicado citado pelo jornal.

As autoridades divulgaram entretanto imagens captadas por uma bodycam de um agente, nas quais se percebe a proximidade do dispositivo antes da detonação, evidenciando o risco elevado de vítimas mortais.

O Novo IRA afirma que pretende intensificar os ataques e passar a visar diretamente as casas de agentes da polícia, advertindo que dispõe de explosivos e conhecimento sobre a localização de membros das forças de segurança.

"Se continuarem a assediar o povo republicano, vamos bombardeá-los nas suas próprias casas, sem aviso prévio", refere o grupo.

As ameaças estendem-se ainda a qualquer pessoa que colabore com a polícia, com o comunicado a afirmar que informadores ou cooperantes serão "severamente punidos".

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