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Os bombeiros de Vialonga confirmaram ao incêndio ao 24notícias, já depois do comandante de permanência às operações do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, Bartolomeu Castro, ter revelado que o alerta foi dado às 12h55.

“O incêndio teve início na zona da cobertura e está a afetar os armazéns adjacentes”, adiantou a mesma fonte, explicando que os espaços foram evacuados em conformidade com o plano de emergência interna da empresa.

Uma nova atualização por parte do comandante, Gonçalo Guiomar, informa que as chamas estavam a ser combatidas por mais de 120 operacionais, apoiados por 26 meios de socorro. Há um bombeiro ferido, avança a RTP Notícias.

Este é o segundo incêndio registado este mês nas mesmas instalações. No passado dia 1 de maio, outro foco de fogo deflagrou igualmente na zona da cobertura do edifício.

*Notícia atualizada às 14h50

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