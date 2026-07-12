Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta nova infraestrutura deverá aumentar em cerca de 20% a capacidade de fornecimento de água, revelou a autarquia à TSF, contribuindo para estabilizar um sistema que tem enfrentado uma “grande exigência” nas últimas semanas.

A crise agravou-se no início de julho, quando uma rotura de grandes dimensões numa conduta adutora deixou seis zonas do concelho sem água, incluindo Monte de Caparica, Lazarim, Palhais, Alto do Índio, Vale Flores e Costa da Caparica . A partir daí, multiplicaram-se os relatos de falhas, sobretudo na Costa da Caparica, levando os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) a admitir publicamente a gravidade da situação.

Perante a evolução do problema, a presidente da Câmara Municipal decretou, a 8 de julho, situação de alerta, reforçando medidas de emergência para garantir o abastecimento à população e aos serviços essenciais. Entre essas medidas estiveram cortes totais de água durante a noite, afetando até 15 localidades, numa estratégia destinada a recuperar reservas e evitar colapsos no sistema.

Nos dias seguintes, os cortes noturnos tornaram-se recorrentes, afetando uma dezena de localidades, incluindo Feijó, Laranjeiro, Vale Flores, Barrocas, Cova da Piedade e Chegadinho, entre outras . A autarquia justificou estas interrupções como necessárias para restabelecer níveis mínimos de água nos depósitos municipais.

A situação levou também a intervenção da Provedoria de Justiça, que confirmou estar a analisar queixas de moradores sobre a falta de abastecimento, sobretudo na Costa da Caparica .

A entrada antecipada em funcionamento do novo furo, inicialmente prevista para o final do mês, representa assim uma tentativa de resposta rápida a uma crise que expôs fragilidades no sistema de abastecimento de Almada. Segundo fonte ligada ao processo, a operação foi acelerada para mitigar os impactos das falhas recentes.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.