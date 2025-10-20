Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Desde 2008, o Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi, da NASA, detecta uma emissão difusa de radiação gama na região central da galáxia, algo que intrigou os cientistas durante mais de uma década.

Duas explicações principais competem para resolver o mistério: púlsares, restos de estrelas em rotação rápida, ou colisões de partículas de matéria escura — uma forma invisível de matéria que constitui cerca de 85% do universo. Até agora, acreditava-se que o formato alongado do brilho favorecia a hipótese dos púlsares, mas novas simulações de supercomputador, lideradas por Joseph Silk da Universidade Johns Hopkins, mostram que as colisões de matéria escura também poderiam gerar uma emissão com essa forma.

Essas simulações sugerem que a matéria escura no centro da galáxia pode ter uma estrutura “achatada”, em forma de ovo, compatível com as observações do Fermi. Joseph Silk partilha com a CNN que há agora “50% de hipóteses” de o fenómeno ser causado por matéria escura e não apenas por estrelas antigas.

A deteção de matéria escura seria uma descoberta histórica. Desde os anos 1930, quando Fritz Zwicky propôs a sua existência, e os anos 1970, quando Vera Rubin confirmou que as galáxias giravam depressa demais para a massa visível as manter unidas, os cientistas têm procurado identificar as partículas responsáveis — possivelmente os WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles). Estas partículas hipotéticas não absorvem luz e podem aniquilar-se mutuamente, produzindo raios gama como os observados.

A prova definitiva poderá surgir com o Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), em construção no Chile e em Espanha, que começará a operar em 2027. O novo observatório permitirá confirmar se o brilho é realmente o resultado de colisões de matéria escura.

Se for, o estudo poderá ajudar a resolver um dos maiores enigmas da física moderna. Caso contrário, os cientistas terão de continuar a procurar o que está por trás da misteriosa luz no coração da Via Láctea — e da matéria invisível que parece dominar o universo.

